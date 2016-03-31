31 марта 2016

Бизнес-бранч "Рынок страхования: на чем зарабатывать в кризис"

Бизнес-бранч

31 марта состоится бизнес-бранч на тему "Рынок страхования: на чем зарабатывать в кризис".

Тезисы встречи:

  • Уход страховых компаний: консолидация рынка или затяжной кризис?
  • Рынок автострахования: есть ли будущее у КАСКО и может ли страховая выжить на ОСАГО?
  • Какой должна быть система медицинского страхования?
Официальная площадка мероприятия:

Контакты

Тел.: 222-90-72

Электронная почта: pr@realnoevremya.ru

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