Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан» - главная ежегодная молодёжная площадка, на которой любой молодой человек и его команда могут презентовать свой проект и найти единомышленников для его реализации. По результатам форума будут отобраны лучшие идеи, проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан.
В этом году на форум было заявлено 1195 проектов по 10 тематическим площадкам:
Трёхдневная выставка проектов победителей Форума с организацией серии образовательных мероприятий, мастер-классов и дискуссионных площадок будет включать в себя:
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