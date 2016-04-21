​Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан»

Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан» - главная ежегодная молодёжная площадка, на которой любой молодой человек и его команда могут презентовать свой проект и найти единомышленников для его реализации. По результатам форума будут отобраны лучшие идеи, проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан.

В этом году на форум было заявлено 1195 проектов по 10 тематическим площадкам:

«Территория инноваций»,

«Территория архитектуры и искусства»,

«Территория предпринимательства»,

«Территория добра»,

«Территория безопасности»,

«Территория спорта»,

«Территория информация»,

«Территория малой Родины»,

«Территория мира и согласия»,

«Территория молодежи».

Трёхдневная выставка проектов победителей Форума с организацией серии образовательных мероприятий, мастер-классов и дискуссионных площадок будет включать в себя:

встречи молодёжных проектных групп с потенциальными инвесторами, руководителями инновационных предприятий и организаций Республики Татарстан, руководителями отраслевых министерств и ведомств;

семинары по возможностям участия в грантовых программах Республики Татарстан;

мастер-классы на тему управления процессами реализации и продвижения проектов;

панельные дискуссии с обсуждением широкого круга вопросов актуальной проблематики.

работа секции face-2-face, где участники выставки смогут представить свой проект непосредственно заинтересованному инвестору.