21 апр. 2016

​Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан»

​Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан»

Республиканский молодёжный форум «Наш Татарстан» - главная ежегодная молодёжная площадка, на которой любой молодой человек и его команда могут презентовать свой проект и найти единомышленников для его реализации. По результатам форума будут отобраны лучшие идеи, проекты и молодежные программы для дальнейшей поддержки и сопровождения со стороны Правительства Республики Татарстан.

В этом году на форум было заявлено 1195 проектов по 10 тематическим площадкам:

  • «Территория инноваций»,
  • «Территория архитектуры и искусства»,
  • «Территория предпринимательства»,
  • «Территория добра»,
  • «Территория безопасности»,
  • «Территория спорта»,
  • «Территория информация»,
  • «Территория малой Родины»,
  • «Территория мира и согласия»,
  • «Территория молодежи».

Трёхдневная выставка проектов победителей Форума с организацией серии образовательных мероприятий, мастер-классов и дискуссионных площадок будет включать в себя:

  • встречи молодёжных проектных групп с потенциальными инвесторами, руководителями инновационных предприятий и организаций Республики Татарстан, руководителями отраслевых министерств и ведомств;
  • семинары по возможностям участия в грантовых программах Республики Татарстан;
  • мастер-классы на тему управления процессами реализации и продвижения проектов;
  • панельные дискуссии с обсуждением широкого круга вопросов актуальной проблематики.
  • работа секции face-2-face, где участники выставки смогут представить свой проект непосредственно заинтересованному инвестору.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

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