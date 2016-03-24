Межрегиональный конгресс руководителей малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион - 2016»

24 марта в Уфе в «AZIMUT Hotel Ufa» пройдет Межрегиональный конгресс руководителей малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион - 2016». В столицу Башкортостана съедутся более 150 руководителей из регионов Поволжья. В ходе конгресса пройдут пленарное заседание, круглые столы, обучающие семинары по ведению бизнеса, награждение руководителей общественными наградами, а также «Золотой бал» предпринимателей.

Проект осуществляется Фондом регионального развития «Перспектива» при содействии администрации г. Уфа, Башкирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», Межрегиональной общественной организации «Деловые люди» и Национального института системных исследований проблем предпринимательства.

Цель мероприятия – укрепление конструктивной связи между бизнесом и органами власти. Оказание содействия предпринимателям в развитии бизнеса. Признание заслуг лидеров отраслей обществом, бизнесом и властью. (Программа мероприятия в приложении)

В ходе конгресса пройдут мероприятия: пленарное заседание, круглые столы, обучающие семинары по ведению бизнеса, награждение руководителей, банкет, а также Бал руководителей «Золотой бал».

Предпринимателям и руководителям, добившимся положительных результатов в бизнесе, вручаются медали «За заслуги в бизнесе», «За отличие в торговле и общественном питании», «За успехи в развитии производства», «За успехи в развитии сферы услуг», «За успехи в развитии сельского хозяйства», ордена «Золотой фонд регионов» и др. награды.

Все номинированные участники конгресса дополнительно к наградам получают дипломы лауреатов премии.

Решение о вручении наград Премии принимает Попечительский совет на основании представленных анкет по каждой кандидатуре персонально.

Регистрация участников возможна по тел: 8 (343) 317-19-00, 8-922-602-10-60 или электронному адресу info@goldfond.ru

Подробности мероприятия доступны на сайте.