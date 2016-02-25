25 февр. 2016

Online-конференция с директором ТАГТОиБ им. М. Джалиля Рауфалем Мухаметзяновым

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25 февраля в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Рауфаль Мухаметзянов, директор ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

Тезисы к обсуждению:

  • Итоги XXXIV Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина
  • планы театра на 2016 г.: XXIX Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева


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