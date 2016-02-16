16 февр. 2016

Online-конференция с Мохсеном Фагани, врио генерального консула Ирана в РТ

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16 февраля в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоялась online-конференция с временно исполняющим обязанности генерального консула Ирана в РТ Мохсеном Фагани.

Тезисы встречи:

  • На каком этапе сегодня находятся ирано-российские отношения?
  • В каких татарстанских товарах заинтересован иранский рынок?
  • Культурные связи между Ираном и Татарстаном
  • Готовы ли иранские компании «заменить» турецкие

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