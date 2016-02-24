Российский промышленный форум 2016

С 24 по 26 февраля 2016 года в Уфе пройдёт Российский промышленный форум.

Форум призван объединить на площадке в Уфе крупнейших разработчиков, производителей и экспертов в области машиностроения, промышленной безопасности, роботизации, представителей власти и специалистов корпораций и промышленных холдингов федерального и регионального уровня.

Форум проходит при поддержке Минпромторга РФ и Правительства Республики Башкортостан.

Для участия в мероприятиях форума приглашены руководство и специалисты АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «Вертолеты России», АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», АО «Концерн "Автоматика"», АО «Российский экспортный центр», ОАО «Государственная Корпорация «Ростех», ПАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанк, Фонда развития промышленности, Российский фонд технологического развития, Коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, Ростехнадзора, Комитета ГД РФ по промышленностиРоссийского союза промышленников и предпринимателей.

Открытие Форума начнётся с проведения Пленарного заседания «Развитие машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов в условиях меняющихся реалий».

На экспозиции выставок будут представлены новейшие разработки промышленного инструмента, сварочной техники, современные технические и технологические решения. Пройдет ряд презентаций российских и зарубежных станков. Среди экспонентов выставки под эгидой Министерства промышленности РБ пройдет конкурс на «Лучшие инновационные разработки, технологии и проекты».

Три дня активной работы будут посвящены деловым секциям по промышленной безопасности, импортозамещению, металлообработке, автоматизации, сварке, вопросам повышения системы менеджмента качества на предприятиях.

На форуме ожидается прибытие порядка 1500 участников и выступления 130 спикеров-экспертов отрасли.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.