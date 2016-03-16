Камский Инновационно-Промышленный Форум – 2016

Первый этап форума состоится с 16 по 18 марта в выставочном центре "ЭКСПО-КАМА". В рамках него пройдут Всероссийские специализированные выставки с международным участием «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2016», «Станкостроение-2016», «Автопром. Автокомпоненты-2016», «Нефть. Газ. Химия. Экология-2016», «Шины. Каучуки. РТИ-2016», «Энергетика Закамья-2016», «Нанотехнологии в промышленности-2016», «Промышленная безопасность-2016».



Сегодня на участие в выставках заявлено более 70 предприятий и организаций из 15 различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Представят свою продукцию организации Тулы, Самары, Димитровграда, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Пермского Края, а также Республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.



Второй этап форума пройдет с 16 по 18 марта 2016 года в Ледовом дворце.

В форуме планируется участие более 5 тыс. человек. На выставках будет представлено более ста экспозиций. Действующими и потенциальными поставщиками на них выступят ОАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «КАМАЗ», ОАО «ТАИФ», ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ», ОАО «Группа ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», предприятия, входящие в состав КИТПК «ИННОКАМ», предприятия-изготовители энергосберегающей продукции, крупные и средние компании Российской Федерации.

Работа выставок стартует 16 марта. В этот же день состоятся Пленарное заседание Камского Инновационо-Промышленного форума 2016, Дни поставщиков ОАО «Группа ГАЗ» и ОАО «ТАИФ».

17 марта пройдут Дни поставщиков ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ», ОАО «ТАТНЕФТЬ».

18 марта участники мероприятия подведут итоги анализа продукции местных товаропроизводителей по энергосбережению. А также пройдут Дни поставщиков ПАО «КАМАЗ» и ООО «Форд Соллерс Холдинг».

Как заявляют организаторы, цель форума заключается в поддержке местных товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализации программ по импортозамещению, обсуждению дальнейшего развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ».

Участниками мероприятия выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, предприятия КИТПК ИННОКАМ, ОАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «КАМАЗ», ОАО «ТАИФ», ОАО «РОСАГРОЛИЗИНГ», ОАО «Группа ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг» , субъекты малого и среднего предпринимательства, общественные объединения Республики Татарстан и другие.

Организаторами форума являются Кабинет Министров Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный кластер ИННОКАМ, Исполнительный комитет города Набережные Челны, Организация Объединённых Наций по промышленному развитию ЮНИДО, ООО Выставочное предприятие "ЭКСПО-КАМА", ННО «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье», Ассоциация машиностроителей города Набережные Челны и Закамского региона.



Программа Форума

Для посещения Форума в качестве участника необходима обязательная ON-LINE регистрация!

