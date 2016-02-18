18 февр. 2016

II Eжегодный бизнес-форум "Долги малого бизнеса"

II Eжегодный бизнес-форум

18 февраля в Казани состоится II Ежегодный бизнес-форум «Долги малого бизнеса», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

К участию в форуме приглашены более 200 представителей малого и среднего бизнеса, представители банковской сферы, а также общественных организаций и органов власти.

В рамках форума участники обсудят следующие вопросы:

  • Выгодно ли бизнесу брать деньги на развитие у государства?
  • Кредитование бизнеса: попадут ли предприниматели в черные списки банков?
  • Долговая яма: как взять и как отдать заемные средства?

Место проведения: IT-Парк, ул. Петербургская, 52

Участие бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться

Эксперты

  • Людмила Китайцева Председатель Совета Банковской ассоциации Татарстана
  • Дилюс Шавалиев Руководитель "Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан"
  • Ян Арт вице-президент Ассоциации региональных банков России
  • Сергей Болотаев директор Гарантийного фонда РТ
  • Эмиль Гатауллин Адвокат

Партнеры

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Контакты

Место проведения: IT-Парк, ул. Петербургская, 52

Стать партнером бизнес-форума: тел.: +7 (843) 222 90 70

e-mail: reklama@realnoevremya.ru

Стать информационным партнером бизнес-форума: тел.: +7 (843) 222 90 72

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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