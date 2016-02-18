II Eжегодный бизнес-форум "Долги малого бизнеса"

18 февраля в Казани состоится II Ежегодный бизнес-форум «Долги малого бизнеса», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
К участию в форуме приглашены более 200 представителей малого и среднего бизнеса, представители банковской сферы, а также общественных организаций и органов власти.
В рамках форума участники обсудят следующие вопросы:
Место проведения: IT-Парк, ул. Петербургская, 52
Участие бесплатное. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться
Место проведения: IT-Парк, ул. Петербургская, 52
Стать партнером бизнес-форума: тел.: +7 (843) 222 90 70
e-mail: reklama@realnoevremya.ru
Стать информационным партнером бизнес-форума: тел.: +7 (843) 222 90 72
e-mail: pr@realnoevremya.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.