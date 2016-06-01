XI Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520»

Стратегическое партнерство 1520 является специализированным международным форумом по железнодорожной проблематике. Это крупнейшая деловая встреча лидеров железнодорожного бизнеса на пространстве «широкой» колеи.
Ключевая идея форума – содействовать выработке скоординированных подходов по развитию железнодорожной отрасли на пространстве 1520 в интересах обеспечения его лидирующих позиций на глобальном рынке грузовых и пассажирских перевозок.
Форум нацелен на принятие системных решений по важнейшим аспектам функционирования железнодорожного комплекса: оптимизации перевозочного процесса, модернизации транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций, производству современного подвижного состава.
В мероприятии принимают участие порядка 1400 специалистов из более чем 30 государств. Аудиторию форума составляют ведущие компании транспортного сектора России, стран СНГ и Евросоюза: национальные перевозочные предприятия; компании-операторы подвижного состава; производители железнодорожной техники; логистические, лизинговые, страховые и экспедиторские предприятия.
Значительный вклад в содержательный компонент мероприятия вносят руководители профильных международных организаций, транспортного подразделения Еврокомиссии, а также широкий круг экспертов в области экономической политики, банковской деятельности и международных отношений.
В рамках форума заключаются крупные международные соглашения по стратегическим направлениям развития железных дорог на пространстве 1520, контракты на поставку и обслуживание железнодорожной техники.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.