VII Международный экономический саммит России и стран ОИС KazanSummit 2015

KazanSummit является одним из ведущих международных экономических событий Российской Федерации и стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Саммит впервые прошёл в 2009 году, начиная с 2010 стал проводиться под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. В 2012 году KazanSummit получил поддержку Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Цель Саммита

Целью KazanSummit является содействие улучшению и укреплению экономических и торговых отношений Российской Федерации и стран ОИС. Саммит предоставляет возможность вести открытый диалог о тенденциях в бизнесе, инвестиционных перспективах и торговых направлениях в России и странах ОИС.

KazanSummit создает уникальную экосистему, где руководители компаний, институциональные и частные инвесторы, а также представители государственной власти России и стран ОИС собираются, чтобы обсудить ключевые экономические проблемы.

Организаторы

KazanSummit проводится Фондом развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). Фонд был основан в 2009 году. Его главной задачей является содействие развитию двусторонних экономических и деловых отношений между Россией и странами-членами ОИС.

15 июня на территории проведения KazanSummit 2015 будет организована Выставка Саммита. Участие в Выставке - это прекрасная возможность для компаний-участников представить весь спектр своих предложений перед широкой аудиторией российских и иностранных инвесторов, а также заявить о себе в среде профессионалов: коллег, партнеров, конкурентов и представителей средств массовой информации.

Участие

Уважаемые участники и гости Саммита, обращаем Ваше внимание, что в связи с высокими требованиями прохождения регистрации, в этом году регистрация участников закрывается 19 мая 2015 года.



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