XXI международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»

С 26 по 29 апреля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет 21-я международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо», занимающая лидирующее положение в рейтинге строительных выставок Поволжья и являющаяся одной из ведущих региональных выставок России.

В этом году в выставке принимают участие более 160 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, 20 регионов России и зарубежных стран, в числе которых Беларусь, Бельгия, Германия, Италия, Финляндия. Участники представят новинки в области строительных, изоляционных и отделочных материалов, оборудования, станков и инструментов, строительно-дорожной техники и запчастей, инженерных систем и коммуникаций.

Выставка «ВолгаСтройЭкспо» является эффективной деловой площадкой, которая предоставляет возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков строительного комплекса, расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, обсудить с коллегами актуальные вопросы развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнес-партнерство.

Среди участников выставки крупные производители и поставщики кирпича, сэндвич-панелей, газобетонных блоков, строительных смесей, гидроизоляционных смесей и материалов, клееного бруса, кровельных и фасадных материалов, профнастила, металлочерепицы, ворот и дверных систем, радиаторов и радиаторных обвязок, отопительных котлов, систем отвода продуктов сгорания (дымоходы и газоходы), счетчиков тепла, вибропрессующего оборудования, бытовых и промышленных фильтров для воды, проектировщики и производители домов из оцилиндрованного и рубленого бревна, компании, предоставляющие услуги по аренде и ремонту строительного инструмента и оборудования, управлению строительным бизнесом и др.

В дни работы 21-й международной специализированной выставки «ВолгаСтройЭкспо» в павильоне № 3 ВЦ «Казанская ярмарка» пройдет 13-я международная специализированная выставка «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг». Не упустите возможность посетить сразу две международные специализированные выставки.

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:

Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;

Тематические семинары, круглые столы, презентации , организованные участниками выставки;

Демонстрация техники и оборудования ;

Бизнес-встречи , основная цель которых - проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых - продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке.

Подробнее узнать о выставке можно на официальном сайте.

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"