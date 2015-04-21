12-ая международная специализированная выставка «НЕДВИЖИМОСТЬ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ФРАНЧАЙЗИНГ»

C 21 по 24 апреля в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоится 12-я международная специализированная выставка «Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг» - крупнейшая в Республике Татарстан площадка для реализации городской, загородной, коммерческой и зарубежной недвижимости, а также демонстрации франчайзинговых проектов.

Выставка начала свою работу в 2003 г. С тех пор в её работе приняли участие более 500 участников, а посетило выставку более 20 000 человек. До 2014 года выставка носила название «Ярмарка недвижимости в Татарстане», на которой были представлены компании – застройщики и продавцы зарубежной и российской недвижимости, банки, страховые организации из России, Болгарии, Испании, Италии, ОАЭ, Северного Кипра, Турции, Швейцарии и других стран. Начиная с 2014 годы тематика выставки была расширена и включены такие разделы как инвестиции и франчайзинг.

Выставка проводится при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Мэрии города Казани, Гильдии риэлторов Республики Татарстан, Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» - «Общество оценщиков Татарстана», Российской Ассоциации Франчайзинга.

Время проведения 21-23 апреля с 10.00 до 18.00 24 апреля с 10.00 до 15.00



