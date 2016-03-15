15 марта 2016

Специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

Специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

Цели выставки:

  • продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования на предприятиях различных отраслей промышленности
  • расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества, способствующего динамичному развитию отрасли
  • расширение региональных рынков продаж энергетического оборудования, представление технических ноу-хау и обмен опытом зарубежных и отечественных производителей

Тематические разделы выставки:

  • Энергетическое оборудование и технологии
  • Гидро-, тепло-, электроэнергетики
  • Промышленная и коммунально-бытовая энергетика
  • Целевые программы энергосбережения
  • Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование
  • Экологически чистые технологии и оборудование (технологии, снижающие антропогенное воздействие на климат, системы учета мониторинга антропогенных выбросов и стоков парниковых газов)
  • Энергетическая безопасность: система атомного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения; методы и средства устранения технологических аварий производственных и транспортных объектов ТЭК
  • Электротехническое оборудование и изделия систем газоснабжения
  • Котлы, горелки, котельное и вспомогательное оборудование
  • Приборы и системы учета и регулирования потребления энергоресурсов, воды, газа
  • Средства передачи электро- и теплоэнергии, управление режимами электротехнических и теплоснабжающих систем
  • Альтернативная энергетика
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами
Подробная информация о мероприятии на официальном сайте.
Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

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