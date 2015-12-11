Семинар «Ответы на актуальные вопросы по налогообложению»

11 декабря с 15:00 до 18:00 в конференц-зале ИТ-парка пройдет семинар «Ответы на актуальные вопросы по налогообложению», который Альфа-Банк и онлайн-бухгалтерия «Небо» организовали для своих клиентов.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на Портале Клуба Клиентов банка.

На семинаре эксперты бухгалтерского сервиса «Небо» расскажут:



Стоит ли переходить на ОСНО.

О тонкостях отчетности по НДС.

Расчетах страховых взносов по сотрудникам.

Расчете декларации по УСН.

Обособленных подразделения по ЕНВД.

Перспективах торгового сбора в г. Казань.

Можно ли не платить зарплату директору.

«Воплощая миссию «Мы делаем мир финансов проще и удобнее», банк повышает функциональность интернет-банка, чтобы он полностью отвечал потребностям бизнеса. А вместе с партнером «Небо» мы помогаем предпринимателям вести бизнес», — прокомментировал директор блока массового бизнеса Альфа-Банка Владимир Туманов.

«Удобство работы с банком и бухгалтерией в одном окне очевидно. Но для грамотного ведения бухгалтерии необходимы знания. На встрече мы обсудим, как правильно подвести итоги года, чтобы избежать штрафов за нарушения в бухгалтерском учёте, и какие "подарки" налоговая припасла в будущем году», -рассказал директор онлайн-бухгалтерии «Небо» Артем Туровец.