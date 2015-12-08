08 дек. 2015

Бизнес-бранч «Малый бизнес Татарстана: что заработали и сколько потеряли в 2015 году?»

Бизнес-бранч «Малый бизнес Татарстана: что заработали и сколько потеряли в 2015 году?»

8 декабря состоится бизнес-бранч интернет-газеты "Реальное время". Темой встречи станет «Малый бизнес Татарстана: что заработали и сколько потеряли в 2015 году?»

Тезисы к обсуждению:

  • Итоги 2015 года для сектора малого и среднего бизнеса республики: сокращение количества компаний, ограничения финансирования, доступ к заказам, новые возможности
  • Импортозамещение и конкурентность МСБ: вложиться в новое направление и не прогореть
  • Власть и бизнес: формы господдержки бизнеса, программы и инфраструктура

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия