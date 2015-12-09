09 дек. 2015

Бизнес-бранч "Сельское хозяйство в Татарстане"

Бизнес-бранч

9 декабря состоится бизнес-бранч интернет-газеты "Реальное время". Темой встречи станет «Сельское хозяйство в Татарстане: как заработать на антисанкциях, заместить импорт и выиграть битву за урожай?»

Тезисы к обсуждению:

  • Итоги 2015 года в сельском хозяйстве: главные проблемы и достижения
  • Конкурентоспособность: агрохолдинги или КФХ?
  • Финансирование отрасли: денег всегда мало или дают не на то?

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