24 нояб. 2015

Online-конференция с Вадимом Лигаем / видео

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24 ноября в 11.00 в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоится online-конференция с генеральным директором ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадимом Лигаем.

Тезисы к обсуждению:

  • Предварительные итоги 2015 года
  • Планы предприятия на ближайшие годы
  • Влияние санкций в отношении России на деятельность КВЗ
  • Потенциал Китая в области вертолетостроения
  • Позиции России в сегменте вертолетостроения на мировом рынке


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