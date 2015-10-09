Круглый стол «Рынок недвижимости в условиях кризиса»

9 октября 2015 г в ГТРК «Корстон» в рамках Ежегодного Форума недвижимости "Недвижимость в Казани" (организатор НП "Гильдия риэлторов Республики Татарстан") состоится круглый стол на тему:

«Рынок недвижимости в условиях кризиса. Консолидация участников рынка недвижимости. Современная система взаимодействия».

В рамках круглого стола будут обсуждаться такие вопросы, как динамика и перспективы жилищного строительства в Казани, покупательский спрос на рынке недвижимости и ипотека, а также возможности кооперации участников рынка недвижимости.

Участие в мероприятии бесплатное.

Подробности по телефону (843)500-00-26