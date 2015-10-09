Круглый стол «Рынок недвижимости в условиях кризиса»

9 октября 2015 г в ГТРК «Корстон» в рамках Ежегодного Форума недвижимости "Недвижимость в Казани" (организатор НП "Гильдия риэлторов Республики Татарстан") состоится круглый стол на тему:
«Рынок недвижимости в условиях кризиса. Консолидация участников рынка недвижимости. Современная система взаимодействия».
В рамках круглого стола будут обсуждаться такие вопросы, как динамика и перспективы жилищного строительства в Казани, покупательский спрос на рынке недвижимости и ипотека, а также возможности кооперации участников рынка недвижимости.
Участие в мероприятии бесплатное.
Подробности по телефону (843)500-00-26
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.