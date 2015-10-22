III Казанский международный туристский форум «Ориентиры Будущего»

С 22 по 23 октября в городе Казань пройдет III Казанский международный туристский форум «Ориентиры Будущего», проводимый совместно со Всемирным Давосским коммуникационным форумом (World Communication Forum in Davos) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального Агентства по туризму и Правительства Республики Татарстан.

Цель Форума - создание открытой дискуссионной площадки для обмена опытом и организации эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон для поиска лучших решений развития туризма и обоснования ориентиров развития, на которой соберутся ведущие мировые и российские представители компаний туристской отрасли, представители государственной власти, инвесторы, эксперты, аналитики, it компании и СМИ.

Тема предстоящего форума 2015 – «Глобальная индустрия туризма в новом коммуникационном пространстве». Выбор темы форума определен ведущими мировыми трендами в области коммуникаций и туризма. Сегодня коммуникации, в широком смысле, цифровые, общественные, международные, брендинговые, медиа – становятся все более интегрированными и междисциплинарными. Коммуникации – ведущий драйвер изменений в индустрии туризма, включая поведение потребителей, формат предоставления услуг, механизм формирования доверия к территории и продукту.

В течение двух дней Казань станет центром притяжения мировых и российских компаний в области коммуникаций и туризма. Ведущие мировые эксперты расскажут о коммуникационной матрице туризма: engagement&storytelling (Бельгия), рассмотрят коммуникации как ключевой драйвер изменений: Мир. Человек. Бизнес (Италия). Также презентуют диджитал тренды в туризме и поделятся опытом в создании маркетинговых коммуникаций территории с внешним миром.

Среди официальных лиц на открытии будут присутствовать Президент республики Татарстан Рустам Минниханов, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и заместитель Руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

Форум задает новые тренды в развитии индустрии туризма, раскрывая при этом самые актуальные темы сегодняшнего дня. Новые тенденции и перспективы, новые лица и успехи, герои и их истории, поиск и развитие, опыт и инновации.

Следуй за ориентирами….

Место проведения: ГТРК Корстон

Контакты: 8 (906) 110 60 36 – Павлова Анна, менеджер по работе со СМИ и партнерами, дирекция ІІI Казанского международного туристского форума.

Официальный сайт мероприятия