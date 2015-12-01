Семинар "Делегирование: результат руками сотрудников"

Часто приходится слышать: мол, мне проще сделать самому, чем объяснять, контролировать и т.д. Проще – не значит правильно. Все, что может быть делегировано, должно быть делегировано. Руководитель, выполняющий - без форс-мажора - работу за подчинённого, совершает должностное преступление.



Программа семинара "Делегирование: результат руками сотрудников"

1.Делегирование: роль компетенции в технологии execution , принципы совмещения с другими управленческими компетенциями, типичные и неверные управленческие парадигмы и к каким ошибкам это приводит;

2. Почему руководители не делегируют работу подчинённым: анализ неверных подходов и стереотипов, последствия для структуры и способы «перепрошивки»;

3.« Уровни» делегирования: как и зачем готовиться к делегированию, к чему приводит неправильная оценка квалификации и мотивации подчинённых при делегировании рабочих заданий, как избежать этой ошибки и что учесть при использовании повышения уровня делегирования для развития квалификации сотрудника;

4. Сопротивление делегированию: почему возникает в принципе, какие факторы могут усиливать базовый уровень, явные и скрытые формы сопротивления, типичные ошибки руководителя при возникновении сопротивления, как диагностировать, профилактировать и нейтрализовать;

5. «Обратное делегирование»: почему уже порученная работа возвращается к руководителю, как приучить подчинённых самостоятельно решать то, что входит в их обязанности и как сформировать правильную культуру отношения к работе;

6. Правила организации встречи для эффективного делегирования: где и почему нельзя делегировать и принимать информацию, что учесть при расчёте оптимального времени, индивидуальный или коллективный формат, как и что можно делегировать на собраниях и совещаниях;

7.Важнейшие аспекты делегирования: сроки, критерии, виды информации, полномочия, как учесть при выборе и как правильно предоставить;

8.Что должен сделать подчинённый по завершению делегирования: цель, векторы и методы анализа полученного задания и правила организации обратной связи с руководителем;

9.Как и зачем проверять умозаключения подчинённого по поводу полученного задания: учёт возможных «подводных камней» и технология «пальпирующих» вопросов;

Телефон для регистрации: 8-843-226-22-33

Подробная информация на официальном сайте мероприятия.