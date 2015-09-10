Заседание HR-клуба будет проходить на тему:
«ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»
Ведущие заседания: Галина Маштакова –директор компании «GMC Consulting»
На встрече участников клуба будут обсуждаться вопросы кадровой политики в стратегии развития республики Татарстан 2030. Фокус в стратегии Татарстана 2030 стоит на качественно новом управлении человеческими ресурсами, развитии его потенциала и принятие этой категории как высшей ценности в «умной экономике» республики:
Участие в заседаниях клуба бесплатное.
О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефону.
Место проведения: г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (Отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).
Подробности по телефонам в г. Казани: (843)246-44-48, 8-950-311-32-64, 8-953-499-55-70
Подробности по телефонам в г. Казани: (843)246-44-48, 8-950-311-32-64, 8-953-499-55-70
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