Заседание HR-клуба

Заседание HR-клуба будет проходить на тему:

«ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»

Ведущие заседания: Галина Маштакова –директор компании «GMC Consulting»

На встрече участников клуба будут обсуждаться вопросы кадровой политики в стратегии развития республики Татарстан 2030. Фокус в стратегии Татарстана 2030 стоит на качественно новом управлении человеческими ресурсами, развитии его потенциала и принятие этой категории как высшей ценности в «умной экономике» республики:

Стратегия развития Татарстана 2030. Территориальное развитие: Камская агломерация – сердце Татарстана.

Проекты и их результаты. Взгляд HR-ов.

Какие есть возможности для HR специалистов?

Изменения и инновации в кадровой политике

Участие в заседаниях клуба бесплатное.

О Вашем участии необходимо сообщить нам по телефону.

Место проведения: г. Казань, ул. Чернышевского д. 39, гостиничный комплекс «Ramada», 2-ой этаж, офис 4 (Отдельный вход с ул. Чернышевского, «Люкс-Мастер»).

Подробности по телефонам в г. Казани: (843)246-44-48, 8-950-311-32-64, 8-953-499-55-70

