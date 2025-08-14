Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: ЕВГЕНИЙ МАРГУЛИС

Яркое и запоминающееся завершение большого джазового фестиваля «Джаз в кремле с Олькой Скепнер» в этом году состоится 14 августа в 19:00 на площадке Присутственных мест Кремля. Фестиваль завершит Евгений Маргулис.

Евгений Маргулис — не просто «музыкант-блюзмен», он из тех, кого заслуженно зовут «легендами русского рока». Музыкант и автор песен носит официальное звание «Заслуженного артиста России». Концерты Маргулиса — редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. Исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв и огромный музыкальный опыт за плечами, который позволяет делать то, что нужно, для души, не оглядываясь на суетливую конъюнктуру рынка.

Евгений Шулимович родился в Москве, учился в медицинском институте, но не окончил — «положил все на алтарь рок-н-ролла», по его словам. Приобщился к музыке в 17 лет, но сам себя считает профессиональным музыкантом с 1980 года, когда стал бас-гитаристом «Аракса».

С момента начала карьеры Евгений Маргулис успел поучаствовать в огромном количестве разнообразных проектов. Он был участником двух легендарных рок-групп — «Машина времени» и «Воскресение», создал группу «Шанхай», участвовал в рок-опере, адаптировал на русский язык мюзикл «We Will Rock You» и завоевал репутацию главного в стране специалиста по блюзам. С 2001 года Маргулис сконцентрировался на сольном творчестве. В последнее время Евгений Шулимович также полюбился публике и в качестве телеведущего программы «Квартирник НТВ у Маргулиса». В конце 2018 года музыкант презентовал новый альбом «Туда-сюда», уже седьмой в копилке сольных альбомов, который был одобрительно принят критиками. В альбом вошло 10 треков и песня «Хит» в качестве бонуса. Получился очень разнообразный стилистически, немного философский и, конечно, наполненный иронией диск. Тут всё: исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв, трогающая за душу лирика и вечный блюз!