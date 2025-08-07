Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: NIKOLAY MOISEENKO PROJECT

7 августа в 19:00 на площадке присутственных мест в Кремле в рамках большого джазового фестиваля выступит российский саксофонист Николай Моисеенко.
Список достижений Николая Моисеенко не вызовет никаких сомнений, если вам посчастливится попасть на любой из его концертов. Творческая свобода, безупречные аранжировки и виртуозность — это все о нем! Его музыкальная стихия — это фанк, его настоящее — это собственные успешные проекты и выступления на лучших площадках мира. Николай Моисеенко принимал участие в фестивалях «Jazz a Juan» France 2010, «North Sea Jazz Festival» в Голландии, «JazzQ Festival», «Усадьба. Джаз» в России, в фестивале русской культуры в Лондоне «Maslenicha» и многих других. Выпускник Российской Академии Музыки им. Гнесиных и знаменитого бостонского Berklee College of Musiс, он научился в творчестве главному — быть собой. Талант молодого музыканта в свое время заметил знаменитый гитарист Маркус Миллер и даже пригласил его в своё утреннее телешоу на канале «FOX 25». За каждым его проектом всегда стоит поиск нового звучания и страсть к экспериментам.
Николай Моисеенко — саксофонист, продюссер, музыкальный руководитель передачи «Перепой Звезду» (первый канал) и музыкальный руководитель коллектива Алексея Чумакова.
На фестивале «JAZZ в Кремле» он представит новую программу, в которой прозвучит авторская музыка и музыкальные композиции, под которые захочется снова оказаться на танцполе — как это было на заре джаза!
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