Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: QASCAD

31 июля в 19:00 в рамках джазового фестиваля состоится концерт группы QASCAD.
QASCAD — это группа московских музыкантов-экспериментаторов, смешивающих нео-джаз, хип-хоп и фанк. Каждый участник группы является виртуозом своего ремесла, с огромным опытом работы с разными артистами и выдающимися музыкантами современной джазовой сцены. Главная особенность коллектива — искренний и стильный вайб нового поколения музыкантов, стремящихся покорить сердца слушателей свежим звучанием и мощной энергией сломанных ритмов, необузданной импровизацией, изящным вокалом, сложной гармонией и невероятным грувом.
Лидером группы является Эрик Холматов — исключительный мастер вокальных искусств, резидент джаз-клуба Алексея Козлова, основатель крупных вокальных вечеринок «Sticky Jam», основатель и лидер группы «JOY CYCLE»,«QASCAD», сотрудничавший с такими известными артистами как L’ONE, БАСТА, LIZER, MANIZHA, АНДЕРГРАУНД, SODA LUV, МАРИ КРАЙМБРЕРИ, TOON HARMO & FAU. В составе группы выпускники Музыкальной Академии им. Гнесиных, резиденты столичных джазовых клубов.
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