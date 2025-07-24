Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: СОФИЯ АЦБЕХА НЕГГА & ТРИО АЛЕКСЕЯ ПОДЫМКИНА

Большой джазовый фестиваль продолжается — каждый четверг на площадке Присутственных мест в Кремле проходят концерты, представляя жителям и гостям Казани сеты артистов, составленных джазовой дивой — Ольгой Скепнер.

24 июля в 19:00 выступят София Ацбеха Негга и трио Алексея Подымкина.

София Ацбеха Негга — талантливая 23-летняя джазовая певица, финалистка телевизионного проекта «Ну-ка все вместе», финалистка телевизионного проекта «Большой джаз», суперфиналистка телевизионного проекта «Синяя Птица», участница телевизионного проекта «Романтика романса». Сотрудничает с такими музыкантами как: Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Безродная и Вивальди-оркестр, Даниил Крамер, Мариам Мерабова.. Несмотря на юный возраст, София — участница многих фестивалей: УсадьбаJazz, Джаз в Ленинских Горках, Московский международный джазовый фестиваль, Фестиваль им. Олега Лундстрема г. Чита, Джазовый фестиваль «Евразия» 2024 г. Оренбург, Владивостокский джазовый фестиваль, «Какой удивительный мир» г. Челябинск, Koktebel Jazz Party, Riga Jazz Stage, Umbria Jazz Festival, JazzPort Festival, PetroJazz Festival и других.

В трио под руководством известного российского джазового пианиста и композитора Алексея Подымкина играют молодые талантливые музыканты из высшей отечественной джазовой лиги — контрабасист Михаил Дмитириев и барабанщик Омар Саидов. Их музыка — это квинтэссенция современного джаза, одновременно техничного, содержательного и яркого. Ни в малейшей степени не пытаясь разорвать связь с традицией, эти артисты открыты новому и органично интегрируют в своё искусство всё лучшее, что сегодня происходит с импровизационной музыкой.





