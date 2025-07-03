Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер: LRK X LIVE с участием Gayana и Егора Сесарева

3 июля в 19:00 на площадке Присутственных мест состоится первый концерт в рамках фестиваля импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер».

LRK X Live — такое название получил концертный проект «самого экспортируемого отечественного джазового трио», как сказал о бэнде главный редактор портала jazz.ru Кирилл Мошков. Сказал абсолютно верно: гастрольные маршруты артистов LRK Trio пролегали по Бельгии, Нидерландам, Польше, Эстонии, Швейцарии, США, Японии, Южной Корее, Норвегии, Португалии. Плюс, разумеется, выступления на множестве российских фестивалей и концертных площадок.

LRK X Live — это абсолютно новый формат на стыке жанров, поколений, мировоззрений и музыкальных стилей. Это концерт Евгения Лебедева, Антона Ревнюка и Игната Кравцова — ярких мастеров, сочетающих джазовую эстетику с харизмой рок-исполнителей — и приглашённых артистов, которыми могут стать не только певцы и инструменталисты, но и актёры, блогеры, комики и другие неординарные творческие личности.

С Евгением Лебедевым, Антоном Ревнюком и Игнатом Кравцовым в проектее LRK X LIVE уже сотрудничают такие артисты как, Валерий Сюткин, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Игорь Саруханов, Кристина Орбакайте, Теона Контридзе, Gayana, Егор Сесарев и многие другие.

Кто именно окажется очередным «мистером Икс» — каждый раз загадка с нестандартным решением. И кто бы ни стал героем проекта LRK X Live 3 июля на открытии фестиваля “JAZZ в Кремле”, это будет неожиданно, музыкально, свежо и непринуждённо.

Плюс, разумеется, с прекрасным летним настроением!