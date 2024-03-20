20 мар 2024

Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО "Казань Экспо"

Online-конференция с Игорем Астафьевым, первым заместителем генерального директора АНО

20 марта в 12:30 состоится онлайн-конференция о предстоящей энергетической выставке «TatEnergyExpo — 2024», где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо».


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