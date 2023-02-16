16 фев 2023

Международная конференция «Логистика Будущего»

Международная конференция «Логистика Будущего»

16 февраля на площадке Гранд Отель Казань состоится Международная конференция «Логистика Будущего». Делегатов ждут выступления авторитетных федеральных экспертов и практическая экскурсия на складской объект. Основной лейтмотив конференции — трансформация рынка в новых условиях.

В настоящее время «Логистика будущего» — крупнейший в России федеральный проект в сегменте отраслевых конференций по складской и транспортной логистике. Ежегодно проект объединяет более 5 000 специалистов отрасли.

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