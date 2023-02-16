16 февраля на площадке Гранд Отель Казань состоится Международная конференция «Логистика Будущего». Делегатов ждут выступления авторитетных федеральных экспертов и практическая экскурсия на складской объект. Основной лейтмотив конференции — трансформация рынка в новых условиях.
В настоящее время «Логистика будущего» — крупнейший в России федеральный проект в сегменте отраслевых конференций по складской и транспортной логистике. Ежегодно проект объединяет более 5 000 специалистов отрасли.
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Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.