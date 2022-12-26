26 дек 2022

Online-конференция с генеральным директором АО «Эссен продакшн АГ» Леонидом Барышевым

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26 декабря в 14:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит генеральный директор АО «Эссен продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Тезисы к обсуждению:

  • Какие экономические факторы в большей степени оказали влияние на деятельность производств «Эссен Продакшн АГ»? Насколько затронули санкции, логистические проблемы и т.д.
  • Большая часть производственных компании в России столкнулись с проблемами в поставке и починке оборудования и комплектующих. Проявилась ли эта проблема за последние полгода в «Эссене»? Удается ли продолжать сотрудничество по поставке и обслуживанию оборудования с прежними поставщиками?
  • Есть ли риск остановки оборудования в среднесрочной перспективе и в вашей компании, и отрасли? Так ли остро стоит вопрос?
  • Все ли ингредиенты остались доступными, пришлось ли искать замену каким-то из них? Сталкивались ли вы перебоями в поставках в этом году?
  • Как изменилась география поставок продукции в 2022 году, и как в связи с этим она перераспределилась?
  • Как сейчас обстоят дела с кадрами? Удалось ли решить вопрос с дефицитом кадров или ситуация усугубилась?

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