Интенсив Дмитрия Карпова «Дизайн сюжета, от мифа к увлекательной визуальной истории. Дизайн интерактивных историй»

Сообщество «Волга» совместно с Сообществом Анонимных Дизайнеров организуют двухдневный интенсив Дмитрия Карпова 27-28 июня.



Тема:

Дизайн сюжета, от мифа к увлекательной визуальной истории. Дизайн интерактивных историй.



Дмитрий Карпов

Имеет большой опыт проведения инструкторско-методических занятий и тренингов. С 2002 по 2004 год работал над проектами «Федерации Интернет образования». Консультирует кадровые агентства и отделы кадров крупных компаний по вопросам компетенции и кадровой политике. С 2005 г. преподает в БВШД, являясь куратором учебной программы «Дизайн в интерактивной среде» и преподавателем специальности британского высшего образования «Graphic Design & Illustration».

Подробнее:

Сюжет, который играет главную роль в дизайне, рекламе и жизни. Настоящий Storytelling коммуникаций в серии увлекательных креативных упражнений и активностей.



Первый день.



1) 11:30-12:30 Лекция о символах, мифах и притчах, которые помогают увидеть свои собственные сюжеты.



2) 13:00-14:00 Упражнения для развития коммуникаций, воображения, логи меского мышления и анализа в дизайне и проектировании.



3) Обед.



15:00-18:00 Серия упражнений для дизайнеров про образы, сюжеты, текст, символы и их применение. развитие визуальных способностей к коммуникации смысла и эмоций.



18:00-19:00 Семинар. Методика разработки сообщения, основные драйверы рекламного сюжета в медиа.



Второй день.



1) 11:30-12:30 Популярная лекция. Матрица виральности. Что лежит в основе вирусного эффекта, из чего состоит сюжет и успешный сценарий популярного у зрителя проекта.



2) 13:00-14:00 Упражнения для развития коммуникаций, воображения, логического мышления и анализа в дизайне и проектировании.



3) Обед.



15:00-19:00 Серия упражнений для дизайнеров, проектировщиков и копирайтеров — универсальные креативные качества и их применение на практике, от идей, слоганов к прототипам интерактивных взаимодействий, игр, сайтов, и интерфейсам, когда полезно все и сразу.



Количество мест - 50.



Записаться на семинар