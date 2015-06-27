Интенсив Дмитрия Карпова «Дизайн сюжета, от мифа к увлекательной визуальной истории. Дизайн интерактивных историй»

Сообщество «Волга» совместно с Сообществом Анонимных Дизайнеров организуют двухдневный интенсив Дмитрия Карпова 27-28 июня.
Тема:
Дизайн сюжета, от мифа к увлекательной визуальной истории. Дизайн интерактивных историй.
Дмитрий Карпов
Имеет большой опыт проведения инструкторско-методических занятий и тренингов. С 2002 по 2004 год работал над проектами «Федерации Интернет образования». Консультирует кадровые агентства и отделы кадров крупных компаний по вопросам компетенции и кадровой политике. С 2005 г. преподает в БВШД, являясь куратором учебной программы «Дизайн в интерактивной среде» и преподавателем специальности британского высшего образования «Graphic Design & Illustration».
Подробнее:
Сюжет, который играет главную роль в дизайне, рекламе и жизни. Настоящий Storytelling коммуникаций в серии увлекательных креативных упражнений и активностей.
Первый день.
1) 11:30-12:30 Лекция о символах, мифах и притчах, которые помогают увидеть свои собственные сюжеты.
2) 13:00-14:00 Упражнения для развития коммуникаций, воображения, логи меского мышления и анализа в дизайне и проектировании.
3) Обед.
15:00-18:00 Серия упражнений для дизайнеров про образы, сюжеты, текст, символы и их применение. развитие визуальных способностей к коммуникации смысла и эмоций.
18:00-19:00 Семинар. Методика разработки сообщения, основные драйверы рекламного сюжета в медиа.
Второй день.
1) 11:30-12:30 Популярная лекция. Матрица виральности. Что лежит в основе вирусного эффекта, из чего состоит сюжет и успешный сценарий популярного у зрителя проекта.
2) 13:00-14:00 Упражнения для развития коммуникаций, воображения, логического мышления и анализа в дизайне и проектировании.
3) Обед.
15:00-19:00 Серия упражнений для дизайнеров, проектировщиков и копирайтеров — универсальные креативные качества и их применение на практике, от идей, слоганов к прототипам интерактивных взаимодействий, игр, сайтов, и интерфейсам, когда полезно все и сразу.
Количество мест - 50.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.