Фестиваль "Alfa Future People"

С 17-го по 19-го июля 2015 года, на территории аэродрома под Нижним Новгородом один из крупнейших в России фестиваль музыки и технологий Alfa Future People впервые соберет на одной площадке сразу 100 лучших диджеев и более 80% из них - отечественные.





Фактически, Alfa Future People бросает вызов всем ,кто считает, что большое музыкальное событие в России - это западный хедлайнер плюс формальное участие локальных артистов.Лучшие мировые исполнители электронной музыки, захватывающие экстремальные и водные шоу, новые технологии и гаджеты, кемпинг и зона спорта. Рекордная мощность звука и света на самой большой сцене страны под открытым небом на берегу Волги.

За три дня, с 17 по 19 июля, на AFP выступят диджеи, составляющие гордость национальной электроно-танцевальной культуры. Помимо уже объявленных ранее русских музыкантов, на фестивале сыграют Lady Waks, Fonarev, Feel, Kosinus & MC Richy, Sanchez, Sapunov, Abelle, Easy Changes, Agraba, Asaga, Roustam, Pushkarev, Trapeznikov, Tripmastaz, Nikita Zabelin и еще более 50 музыкантов. Список российских

участников охватывает всю историю отечественного танцевального саунда, от

корифеев Фонарева и Санчеса, до совсем "свежих" персонажей электронной

сцены.



География российского присутствия на AFP обширна. На фестивале выступят

диджеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга,

Краснодара, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска, в том числе резиденты клубов

Arma17, Gipsy, Krysha Mira, Vanilla Ninja, Propaganda, Rodnya, Pravda,

Mendeleev, а также радио Record, «Мегаполис FM» и «Серебряный дождь». В

последний день на одной из сцен также выступят молодые музыканты,

отобранные в ходе конкурса молодых талантов, проходившего в несколько

этапов в течение полугода.



В этом году на территории фестиваля разместятся сразу четыре сцены. Помимо

двух хедлайнерских сцен с героями EDM и стадионной танцевальной

электроники, будут оборудованы две специализированные сцены,

ориентированные на передовых артистов, представляющих разные стили и ниши.



Абсолютно новаторское креативное решение - сцена TOT:SPOT. Это эксклюзивный

авторский круглосуточный танцпол с уникальным художественным оформлением ввиде футуристических деревьев. Здесь сыграют диджеи, исповедующие tech

house, deep house и качественный клубный саунд.



Сцена Mendeleev Stage – также круглосуточный танцпол в виде «летающей

тарелки» и зоной арт-инсталляций от проекта «Никола Ленивец».





Билеты на сайте kassir.ru