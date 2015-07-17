Фестиваль "Alfa Future People"

С 17-го по 19-го июля 2015 года, на территории аэродрома под Нижним Новгородом один из крупнейших в России фестиваль музыки и технологий Alfa Future People впервые соберет на одной площадке сразу 100 лучших диджеев и более 80% из них - отечественные.
Фактически, Alfa Future People бросает вызов всем ,кто считает, что большое музыкальное событие в России - это западный хедлайнер плюс формальное участие локальных артистов.Лучшие мировые исполнители электронной музыки, захватывающие экстремальные и водные шоу, новые технологии и гаджеты, кемпинг и зона спорта. Рекордная мощность звука и света на самой большой сцене страны под открытым небом на берегу Волги.
За три дня, с 17 по 19 июля, на AFP выступят диджеи, составляющие гордость национальной электроно-танцевальной культуры. Помимо уже объявленных ранее русских музыкантов, на фестивале сыграют Lady Waks, Fonarev, Feel, Kosinus & MC Richy, Sanchez, Sapunov, Abelle, Easy Changes, Agraba, Asaga, Roustam, Pushkarev, Trapeznikov, Tripmastaz, Nikita Zabelin и еще более 50 музыкантов. Список российских
участников охватывает всю историю отечественного танцевального саунда, от
корифеев Фонарева и Санчеса, до совсем "свежих" персонажей электронной
сцены.
География российского присутствия на AFP обширна. На фестивале выступят
диджеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга,
Краснодара, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска, в том числе резиденты клубов
Arma17, Gipsy, Krysha Mira, Vanilla Ninja, Propaganda, Rodnya, Pravda,
Mendeleev, а также радио Record, «Мегаполис FM» и «Серебряный дождь». В
последний день на одной из сцен также выступят молодые музыканты,
отобранные в ходе конкурса молодых талантов, проходившего в несколько
этапов в течение полугода.
В этом году на территории фестиваля разместятся сразу четыре сцены. Помимо
двух хедлайнерских сцен с героями EDM и стадионной танцевальной
электроники, будут оборудованы две специализированные сцены,
ориентированные на передовых артистов, представляющих разные стили и ниши.
Абсолютно новаторское креативное решение - сцена TOT:SPOT. Это эксклюзивный
авторский круглосуточный танцпол с уникальным художественным оформлением ввиде футуристических деревьев. Здесь сыграют диджеи, исповедующие tech
house, deep house и качественный клубный саунд.
Сцена Mendeleev Stage – также круглосуточный танцпол в виде «летающей
тарелки» и зоной арт-инсталляций от проекта «Никола Ленивец».
Билеты на сайте kassir.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.