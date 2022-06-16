Бизнес-бранч: «Сделать нельзя купить: на чем пробуксовывает промышленное импортозамещение»

Вопрос импортозамещения, поднятый, но быстро забытый в 2014 году, сегодня один из главных стратегических вопросов, стоящих перед Россией. Промышленные предприятия сталкиваются на этом пути с рядом серьезных проблем и поэтому все-таки стремятся продолжить импорт оборудования, комплектующих и ингредиентов: переходят на продукцию восточных поставщиков, разрабатывают схемы параллельного импорта. Более того, по ряду отраслей импорт в промышленности поддерживает и государство: например, на днях правительство расширило список оборудования, ввоз которого в страну не облагается НДС.
Поэтому редакция «Реального времени» совместно с экспертами рынка предлагает обсудить что мешает российским предприятиям эффективно импортозамещаться и какая помощь от государства им пригодилась бы.
Тезисы к обсуждению:
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