16 июн 2022

Бизнес-бранч: «Сделать нельзя купить: на чем пробуксовывает промышленное импортозамещение»

Бизнес-бранч: «Сделать нельзя купить: на чем пробуксовывает промышленное импортозамещение»

Вопрос импортозамещения, поднятый, но быстро забытый в 2014 году, сегодня один из главных стратегических вопросов, стоящих перед Россией. Промышленные предприятия сталкиваются на этом пути с рядом серьезных проблем и поэтому все-таки стремятся продолжить импорт оборудования, комплектующих и ингредиентов: переходят на продукцию восточных поставщиков, разрабатывают схемы параллельного импорта. Более того, по ряду отраслей импорт в промышленности поддерживает и государство: например, на днях правительство расширило список оборудования, ввоз которого в страну не облагается НДС.

Поэтому редакция «Реального времени» совместно с экспертами рынка предлагает обсудить что мешает российским предприятиям эффективно импортозамещаться и какая помощь от государства им пригодилась бы.

Тезисы к обсуждению:

  • Как осложняется вопрос обновления и техобслуживания оборудования для пищевой промышленности и как его решают предприятия?
  • Какие проблемы в связи с санкциями стоят перед российским автопромом и какая помощь от государства могла бы поддержать его представителей?
  • Что мешает импортозамещению в сфере производства строительных материалов?
  • С какими проблемами сталкивается фармацевтическое производство? Как изменяются планы на введение новых линий?
  • Возможно ли добиться хотя бы частичного импортозамещения в производстве станков и оборудования для разных отраслей промышленности?
  • Полное импортозамещение в российской промышленности — реальная перспектива или утопия? В чем было бы разумнее оставить импортные позиции, а в какой сфере их можно и нужно замещать?

Контакты

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Календарь

Все мероприятия