30 июня 2015

Online-конференция с Аделем Вафиным, министром здравоохранения РТ / видео

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В прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоялась оnline-конференция с министром здравоохранения РТ Аделем Вафиным.

Тезисы к обсуждению:

  • что необходимо для повышения качества управления в здравоохранении
  • как министерство работает над эффективностью расходования госсредств на медицину
  • как будут развиваться платные медуслуги в ближайшем будущем, можно ли говорить об вытеснении ими бесплатных?
  • как работает государственно-частное партнерство в здравоохранении Татарстана сегодня?
  • какова стратегия лекарственного обеспечения населения?


Эксперты

  • Адель Юнусович Вафин министр здравоохранения РТ

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