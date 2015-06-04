III Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при участии Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья», Некоммерческого партнерства «Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства» проводит III Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства 4-5 июня 2015 года и приглашает всех желающих к участию в деловой программе.



Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, площадь Европы, дом 2, отель «Рэдиссон Славянская». Регистрация на деловую программу – бесплатная.



Проводимые в настоящее время Минстроем России реформы в сфере жилищного строительства направлены на поддержку и дальнейшее развитие отрасли, формирование принципиально нового комплексного подхода к реализации государственной жилищной политики, создание конкурентных условий для деятельности застройщиков в регионах, снижение стоимости строительства качественного жилья, повышение информационной открытости всех этапов строительного процесса.



Мероприятие призвано информировать отраслевое сообщество о предстоящих изменениях, а также содействовать эффективному взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, застройщиков в целях повышения предпринимательской активности в сфере жилищного строительства в условиях экономической нестабильности.



Обсуждение в формате открытого диалога наиболее острых вопросов в сфере развития рынка жилищного строительства, его законодательного регулирования, новых возможностей жилищной ипотеки, взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями, создания проектной документации позволит не только обозначить существующую проблематику, но и определить пути ее решения.



Ключевым условием успешного прохождения отраслью испытания экономическим кризисом является объединение участников рынка жилищного строительства, реализация совместных проектов строительства действительно доступного, качественного современного жилья, в котором сейчас так заинтересованы потребители.



Всероссийское совещание в третий раз традиционно соберет большое число представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, компаний-застройщиков, крупных банков, сетевых компаний, профессиональных ассоциаций, отраслевых научных и экспертных организаций, деловых кругов.



Предложения и итоговые документы III Всероссийского совещания послужат основой для подготовки проектов официальных документов, нормативно-правовых актов в сфере развития жилищного строительства.

Программа мероприятия и заявка на участие на официальном сайте.