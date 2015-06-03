03 июня 2015

Оnline-конференция с Линаром Якуповым, президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (видео)

Смотреть видеозапись

Сегодня в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» прошла онлайн-конференция с президентом Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund), президентом Ассоциации региональных инвестиционных агентств Линаром Якуповым.


Информационный партнер:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия