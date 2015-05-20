День финансового директора

ПРОГРАММА

09:00 Регистрация, приветственный кофе-брейк

Регистрация, приветственный кофе-брейк 10:00 «Операционное лидерство: новое качество финансовой службы»Спикер: Владимир Егоров , руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России.

Главный вызов для CFO сегодня во всем мире – это рост доходов бизнеса. Поиск новых источников роста будет являться ключевым вызовом для 86% CFO в ближайшие 5 лет. Именно поэтому роль финансовой службы эволюционирует от обработки операций к анализу бизнеса, его прогнозированию, оптимизации, построению финансовых моделей в рамках стратегий развития. И именно поэтому современные финансовые директора все активнее внедряют в работу своих служб самые современные методы и инструменты работы.

«Операционное лидерство: новое качество финансовой службы»Спикер: , руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России. Главный вызов для CFO сегодня во всем мире – это рост доходов бизнеса. Поиск новых источников роста будет являться ключевым вызовом для 86% CFO в ближайшие 5 лет. Именно поэтому роль финансовой службы эволюционирует от обработки операций к анализу бизнеса, его прогнозированию, оптимизации, построению финансовых моделей в рамках стратегий развития. И именно поэтому современные финансовые директора все активнее внедряют в работу своих служб самые современные методы и инструменты работы. 10:40 «Антикризисное управление затратами»Спикер: Константин Аношкин , независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ». Структуризация затрат. Все лишнее "за борт". Обеспечение только ключевых компетенций. "Вечная борьба" за производительность труда. "Не враг, а друг": кооперации в цепочке поставок с непрямыми конкурентами. Время: правило трех совещаний.

«Антикризисное управление затратами»Спикер: , независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ». 11:30 «Российский и международный опыт использования интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в финансовой деятельности компаний»Спикер: Ильдар Шайхутдинов , генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Что относится к нематериальным активам предприятия: патенты, товарные знаки, бизнес-процессы, технологии, ноу-хау, клиентские базы и т.д. Что даёт оценка и учёт нематериальных активов: рост стоимости бизнеса, доступ к заёмному и инвестиционному финансированию, экономическую защиту бизнеса. Российская правоприменительная практика в отношении нематериальных активов компаний. Успешные реализованные примеры по управлению интеллектуальной собственностью в российских компаниях.

«Российский и международный опыт использования интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в финансовой деятельности компаний»Спикер: , генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 12:30 Кофе-брейк

Кофе-брейк 13:10 «Способы повышения инвестиционной привлекательности компании. Оценка эффективности инвестиционных проектов»Спикер: Ильдар Шайхутдинов , генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Инвестиционный проект глазами инвестора или банка: внимание к финансовой отчётности. Улучшение показателей финансовой отчётности: изменение структуры баланса предприятий (в соответствии с налоговым кодексом РФ); увеличение собственного капитала компании. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

«Способы повышения инвестиционной привлекательности компании. Оценка эффективности инвестиционных проектов»Спикер: , генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 14:10 «Как оптимизировать расходы на персонал и сохранить ценные кадры»Спикер: Константин Аношкин , независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ». Критерии финансово-экономической эффективности персонала. Матрица: категории персонала, категории инструментария, дорожная карта. Инструментарий: организационные изменения, мотивация, технологии. Оговорка: ключевые сотрудники. Дорожная карта как фильтр оценки финансово-экономической эффективности.

«Как оптимизировать расходы на персонал и сохранить ценные кадры»Спикер: , независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ». 15:30Окончание форума





Спикеры

Владимир Егоров

Руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России.

Стоял у истоков разработки российской версии широко распространенного во всем мире бизнес-приложения Microsoft Dynamics AX. Более 20 лет участвует в проектах по автоматизации систем управления отечественных предприятий и банков. Выпускник факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова кафедры вычислительных методов. Считает, что бизнес-приложения только тогда эффективны, когда являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии предприятия.

Ильдар Шайхутдинов

Генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2010 г. получил степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат премии «Финансовый директор–2012» в номинации «Лучшее управление стоимостью бизнеса». Разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика с в ГК «Рускомпозит», где после её внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 000 раз (с 8 тыс. рублей до 206 млн. рублей, увеличение собственного капитала компании в 5 раз и снижение уровня заемного капитала - на 25%). • Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО «Деловая Россия» • Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ • Член рабочей группы по мониторингу хода реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение инвестиционного климата в РФ • Член рабочей группы Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» по разработке и реализации программы повышения капитализации предприятий композитной отрасли

Константин Аношкин

Независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ»

Возглавлял финансовую службу компании «Молком» с 2007 по 2014 годы. До этого работал финансовым директором торгово-производственных компаний в различных отраслях. Основные достижения: постановка системы управленческого учета и бюджетирования «с нуля»; разработка и внедрение проектов автоматизации бухгалтерского и управленческого учета; разработка идеологии финансовой политики холдинга; постановка системы консолидированной бюджетно-финансовой отчетности в полном объеме.

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