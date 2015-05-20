День финансового директора

Спикеры
Владимир Егоров
Руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России.
Стоял у истоков разработки российской версии широко распространенного во всем мире бизнес-приложения Microsoft Dynamics AX. Более 20 лет участвует в проектах по автоматизации систем управления отечественных предприятий и банков. Выпускник факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова кафедры вычислительных методов. Считает, что бизнес-приложения только тогда эффективны, когда являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии предприятия.
Ильдар Шайхутдинов
Генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2010 г. получил степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат премии «Финансовый директор–2012» в номинации «Лучшее управление стоимостью бизнеса». Разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика с в ГК «Рускомпозит», где после её внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 000 раз (с 8 тыс. рублей до 206 млн. рублей, увеличение собственного капитала компании в 5 раз и снижение уровня заемного капитала - на 25%). • Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО «Деловая Россия» • Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ • Член рабочей группы по мониторингу хода реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение инвестиционного климата в РФ • Член рабочей группы Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» по разработке и реализации программы повышения капитализации предприятий композитной отрасли
Константин Аношкин
Независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ»
Возглавлял финансовую службу компании «Молком» с 2007 по 2014 годы. До этого работал финансовым директором торгово-производственных компаний в различных отраслях. Основные достижения: постановка системы управленческого учета и бюджетирования «с нуля»; разработка и внедрение проектов автоматизации бухгалтерского и управленческого учета; разработка идеологии финансовой политики холдинга; постановка системы консолидированной бюджетно-финансовой отчетности в полном объеме.
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