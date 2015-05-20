20 мая 2015

День финансового директора

День финансового директора
ПРОГРАММА
  • 09:00Регистрация, приветственный кофе-брейк
  • 10:00«Операционное лидерство: новое качество финансовой службы»Спикер: Владимир Егоров, руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России.
    Главный вызов для CFO сегодня во всем мире – это рост доходов бизнеса. Поиск новых источников роста будет являться ключевым вызовом для 86% CFO в ближайшие 5 лет. Именно поэтому роль финансовой службы эволюционирует от обработки операций к анализу бизнеса, его прогнозированию, оптимизации, построению финансовых моделей в рамках стратегий развития. И именно поэтому современные финансовые директора все активнее внедряют в работу своих служб самые современные методы и инструменты работы.
  • 10:40«Антикризисное управление затратами»Спикер: Константин Аношкин, независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ».
    • Структуризация затрат.
    • Все лишнее "за борт".
    • Обеспечение только ключевых компетенций.
    • "Вечная борьба" за производительность труда.
    • "Не враг, а друг": кооперации в цепочке поставок с непрямыми конкурентами.
    • Время: правило трех совещаний.
  • 11:30«Российский и международный опыт использования интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в финансовой деятельности компаний»Спикер: Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
    • Что относится к нематериальным активам предприятия: патенты, товарные знаки, бизнес-процессы, технологии, ноу-хау, клиентские базы и т.д.
    • Что даёт оценка и учёт нематериальных активов: рост стоимости бизнеса, доступ к заёмному и инвестиционному финансированию, экономическую защиту бизнеса.
    • Российская правоприменительная практика в отношении нематериальных активов компаний.
    • Успешные реализованные примеры по управлению интеллектуальной собственностью в российских компаниях.
  • 12:30Кофе-брейк
  • 13:10«Способы повышения инвестиционной привлекательности компании. Оценка эффективности инвестиционных проектов»Спикер: Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
    • Инвестиционный проект глазами инвестора или банка: внимание к финансовой отчётности.
    • Улучшение показателей финансовой отчётности: изменение структуры баланса предприятий (в соответствии с налоговым кодексом РФ); увеличение собственного капитала компании.
    • Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
  • 14:10«Как оптимизировать расходы на персонал и сохранить ценные кадры»Спикер: Константин Аношкин, независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ».
    • Критерии финансово-экономической эффективности персонала.
    • Матрица: категории персонала, категории инструментария, дорожная карта.
    • Инструментарий: организационные изменения, мотивация, технологии.
    • Оговорка: ключевые сотрудники.
    • Дорожная карта как фильтр оценки финансово-экономической эффективности.
  • 15:30Окончание форума


Спикеры

Владимир Егоров

Руководитель направление продвижения ERP-решений Microsoft в России.
Стоял у истоков разработки российской версии широко распространенного во всем мире бизнес-приложения Microsoft Dynamics AX. Более 20 лет участвует в проектах по автоматизации систем управления отечественных предприятий и банков. Выпускник факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова кафедры вычислительных методов. Считает, что бизнес-приложения только тогда эффективны, когда являются неотъемлемой частью бизнес-стратегии предприятия.

Ильдар Шайхутдинов

Генеральный директор ЗАО «Институт финансового развития бизнеса», член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
В 2001 г. окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2010 г. получил степень MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Лауреат премии «Финансовый директор–2012» в номинации «Лучшее управление стоимостью бизнеса». Разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика с в ГК «Рускомпозит», где после её внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 000 раз (с 8 тыс. рублей до 206 млн. рублей, увеличение собственного капитала компании в 5 раз и снижение уровня заемного капитала - на 25%). • Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО «Деловая Россия» • Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ • Член рабочей группы по мониторингу хода реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на улучшение инвестиционного климата в РФ • Член рабочей группы Объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» по разработке и реализации программы повышения капитализации предприятий композитной отрасли

Константин Аношкин

Независимый эксперт, экс-финансовый директор «МОЛКОМ»
Возглавлял финансовую службу компании «Молком» с 2007 по 2014 годы. До этого работал финансовым директором торгово-производственных компаний в различных отраслях. Основные достижения: постановка системы управленческого учета и бюджетирования «с нуля»; разработка и внедрение проектов автоматизации бухгалтерского и управленческого учета; разработка идеологии финансовой политики холдинга; постановка системы консолидированной бюджетно-финансовой отчетности в полном объеме.

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