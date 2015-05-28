28 мая 2015

II Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя – 2015»

II Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя – 2015»

Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя» является одним из ключевых деловых событий для экономики столицы, регионов и страны в целом, направленный на содействие повышению национальной конкурентоспособности на глобальных рынках.

В процветании передовых мировых экономик территориальные кластеры играют важную роль. Формирование и развитие кластеров становится инструментом, стимулирующим повышение производительности труда, способствующим формированию инновационных компаний, созданию новых рабочих мест и содействующим росту инвестиционного регионального потенциала.

Для России кластерная политика – это достаточно новая управленческая технология повышения национальной конкурентоспособности. В этой связи государственная политика, направленная на развития кластеров, интегрирует инструменты промышленной, научно-технической, образовательной, региональной и других политик, связанных с развитием инновационной экономики.

| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

  • Максимально раскрыть региональный инвестиционно–экономический потенциал
  • Обозначить перспективы дальнейшего кластерного развития регионов
  • Найти эффективные пути решения в реализации инновационных бизнес-процессов
  • Проработать сценарии гибкого реагирования на будущие вызовы

| КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА 2015

  • Стандарт кластера, мониторинг и оценка эффективности работы кластера;
  • Стратегии развития кластера;
  • Стимулирование развития конкурентоспособности кластеров;
  • Привлечение инвестиций в развитие кластеров;
  • Стратегии и программы инновационного развития регионов;
  • Роль кластеров в синхронизации инструментов;
  • Практики взаимодействия компаний с государственным участием и инновационных кластеров;
  • Управленческие кадры для кластеров;
  • Лучшие практики управления в российских кластерах;
  • Малый и средний бизнес для кластеров;
  • Брендинг кластеров;
  • Коммерциализация научных исследований;
  • Международное кластерное сотрудничество.

| АУДИТОРИЯ ФОРУМА

  • Представители законодательной и исполнительной власти (федерального, региональных и муниципальных уровней)
  • Представители грантообразующих фондов, институтов развития, венчурных фондов
  • Представители агентств инвестиционного развития, центров кластерного развития
  • Руководители компаний-участников кластеров
  • Инвесторы
  • Руководители крупных промышленных холдингов и корпораций
  • Руководители ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений
  • Руководители технологических платформ, бизнес-инкубаторов, технополисов, технопарков
  • Девелоперы
  • Международные и российские эксперты и аналитики
Официальный сайт мероприятия

Контакты

По вопросам участия в Форуме, регистрация участия: registration@frcw.ru
По вопросам формирования программы Форума: frcw@frcw.ru
По вопросам партнерского сотрудничества: marketing@frcw.ru
По вопросам информационного сотрудничества: pr@frcw.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: +7 (926) 57-70-484

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