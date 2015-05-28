II Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя – 2015»

Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя» является одним из ключевых деловых событий для экономики столицы, регионов и страны в целом, направленный на содействие повышению национальной конкурентоспособности на глобальных рынках.

В процветании передовых мировых экономик территориальные кластеры играют важную роль. Формирование и развитие кластеров становится инструментом, стимулирующим повышение производительности труда, способствующим формированию инновационных компаний, созданию новых рабочих мест и содействующим росту инвестиционного регионального потенциала.

Для России кластерная политика – это достаточно новая управленческая технология повышения национальной конкурентоспособности. В этой связи государственная политика, направленная на развития кластеров, интегрирует инструменты промышленной, научно-технической, образовательной, региональной и других политик, связанных с развитием инновационной экономики.

| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА

Максимально раскрыть региональный инвестиционно–экономический потенциал

Обозначить перспективы дальнейшего кластерного развития регионов

Найти эффективные пути решения в реализации инновационных бизнес-процессов

Проработать сценарии гибкого реагирования на будущие вызовы

| КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА 2015

Стандарт кластера, мониторинг и оценка эффективности работы кластера;

Стратегии развития кластера;

Стимулирование развития конкурентоспособности кластеров;

Привлечение инвестиций в развитие кластеров;

Стратегии и программы инновационного развития регионов;

Роль кластеров в синхронизации инструментов;

Практики взаимодействия компаний с государственным участием и инновационных кластеров;

Управленческие кадры для кластеров;

Лучшие практики управления в российских кластерах;

Малый и средний бизнес для кластеров;

Брендинг кластеров;

Коммерциализация научных исследований;

Международное кластерное сотрудничество.

| АУДИТОРИЯ ФОРУМА