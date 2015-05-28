II Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя – 2015»

Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя» является одним из ключевых деловых событий для экономики столицы, регионов и страны в целом, направленный на содействие повышению национальной конкурентоспособности на глобальных рынках.
В процветании передовых мировых экономик территориальные кластеры играют важную роль. Формирование и развитие кластеров становится инструментом, стимулирующим повышение производительности труда, способствующим формированию инновационных компаний, созданию новых рабочих мест и содействующим росту инвестиционного регионального потенциала.
Для России кластерная политика – это достаточно новая управленческая технология повышения национальной конкурентоспособности. В этой связи государственная политика, направленная на развития кластеров, интегрирует инструменты промышленной, научно-технической, образовательной, региональной и других политик, связанных с развитием инновационной экономики.
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