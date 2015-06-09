Форум РИФ.Иннополис

9-10 июня 2015 года в городе Иннополис (Республика Татарстан) представители крупнейших российских IT-компаний впервые проведут Форум РИФ.Иннополис, который станет важным этапом большого всероссийского проекта РИФ.Регион 2015.

Организаторами проекта выступают: РАЭК, ФРИИ, РОЦИТ, DZ Systems, ИСП РАН; поддержку проекту оказывают: Мэрия г. Иннополиса, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан.

РИФ.Регион 2015 – это всероссийский проект, целиком посвященный интернет-отрасли и новой цифровой экономике. Акценты этого года: интернет-коммуникации, IT-бизнес, интернет-предпринимательство и стартапы, цифровые технологии, электронная коммерция и т.д. По охвату тем проект является своеобразным продолжением легендарного РИФ+КИБ, который уже на протяжении 19 лет собирает в Подмосковье тысячи участников, неравнодушных к интернет-технологиям.

В дни проведения РИФ.Иннополис пройдет церемония официального открытия города Иннополис. Старт строительству города ровно три года назад был дан лично Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который заложил капсулу в основание первого здания города высоких технологий и IT.

РИФ.Иннополис станет одним из первых мероприятий на территории нового города. На протяжении двух дней конференционная программа пройдет в 5 параллельных потоках и охватит темы: Рунет сегодня: события, цифры, факты, тренды; Экономика Рунета; Инфраструктура Рунета и преодоление цифрового разрыва; Интернет-бизнес и развитие Экосистем Рунета; Электронная коммерция, Реклама, Платные сервисы, Веб-разработка, Мобильные технологии, Digital Marketing, Интернет и право; инвестиции, стартапы и интернет-предпринимательство; образование и кадры для IT-отрасли и т.д.

Также в дни проведения РИФ.Иннополис с участием профильных представителей органов государственной власти будут обсуждаться направления и предложения по стимулированию развития отечественной IT-отрасли: законодательные инициативы и налоговые преференции, содействие экспорту отечественных IT-решений и технологий, вопросы импортозамещения в IT-сфере, образование и кадры, стимулирование роста новой экономики.

Отдельным блоком Форума станет конференция "OS DAY 2015 – Операционные системы: исследования и разработки", этим летом объединенная с РИФом для совместной работы участников из IT-отрасли в Иннополисе. Главная цель конференции – консолидация усилий российских специалистов по разработке ОС. Задача OS DAY 2015 – расширить контакты специалистов в области операционных систем, способствовать их объединению, сделать совместные шаги в русле импортозамещения критически важных видов программного обеспечения. Конференция адресована разработчикам и заказчикам системного ПО, такого, как ядра и дистрибутивы ОС, гипервизоры и средства виртуализации, системы исполнения и JIT-трансляции байткода, а также программные инструменты разработки, анализа и сопровождения системного ПО.

РИФ.Иннополис 2015 станет знаковым мероприятием города Иннополис и крупнейшим IT-событием региона. Организаторы планируют, что проект будет проводиться ежегодно и будет расти вместе с городом!

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте или на сайте OS DAY 2015