III ежегодный партнерский форум «Такснет. Технологии. Сотрудничество»

«Мы расскажем, как сложные IT решения становятся простыми и удобными инструментами для Вашего бизнеса»

Когда: 4 июня 2015 года, начало регистрации в 08:30

Где: г. Казань, ул. Петербургская, д.52, IT-парк, большой конференц-зал

Кого приглашаем: руководителя компании и главного бухгалтера

О чем будем говорить: о новейших технологиях и разработках компании «Такснет», а также о других инструментах, позволяющих эффективно вести бизнес и управлять им в непростых экономических условиях.

Краткая программа мероприятия:

(программу форума можно скачать по ссылке)

Название выступления Спикер Отчетность: новое и простое решение МАРАТ ГАЙФУЛЛИН

генеральный директор группы компаний «Такснет» Узнайте, как экономить до 80% на обмене электронными документами. ЭЛЬВИРА ВОЛКОВА

начальник отдела аналитики и проектирования Уникальный сервис для безопасного обмена конфиденциальной информацией АРТУР ГАЙНУЛЛИН

ведущий руководитель проектов Мастер-класс "Как продавать с настроением". ГУЗЕЛЬ ХИСМАТУЛЛИНА

директор и основатель тренинговой компании "Teamsoft" Мастер-класс "Продвижение в сети Интернет: в чем сила и с чего начать?" МАРАТ ГИЛЯЗОВ

директор и основатель агентства интернет-маркетинга "Gillmark"

Три причины посетить форум:

1.Общение с ведущими экспертами рынка.

2.Установление новых и укрепление существующих деловых связей.

3.Практические инструменты от профессиональных коучей.

Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

До встречи на III ежегодном партнерском форуме «Такснет. Технологии. Сотрудничество»!