04 июня 2015

III ежегодный партнерский форум «Такснет. Технологии. Сотрудничество»

III ежегодный партнерский форум «Такснет. Технологии. Сотрудничество»

«Мы расскажем, как сложные IT решения становятся простыми и удобными инструментами для Вашего бизнеса»

Когда: 4 июня 2015 года, начало регистрации в 08:30

Где: г. Казань, ул. Петербургская, д.52, IT-парк, большой конференц-зал

Кого приглашаем: руководителя компании и главного бухгалтера

О чем будем говорить: о новейших технологиях и разработках компании «Такснет», а также о других инструментах, позволяющих эффективно вести бизнес и управлять им в непростых экономических условиях.

Краткая программа мероприятия:

(программу форума можно скачать по ссылке)

Название выступления

Спикер

Отчетность: новое и простое решение

МАРАТ ГАЙФУЛЛИН
генеральный директор группы компаний «Такснет»

Узнайте, как экономить до 80% на обмене электронными документами.

ЭЛЬВИРА ВОЛКОВА
начальник отдела аналитики и проектирования

Уникальный сервис для безопасного обмена конфиденциальной информацией

АРТУР ГАЙНУЛЛИН
ведущий руководитель проектов

Мастер-класс "Как продавать с настроением".

ГУЗЕЛЬ ХИСМАТУЛЛИНА
директор и основатель тренинговой компании "Teamsoft"

Мастер-класс "Продвижение в сети Интернет: в чем сила и с чего начать?"

МАРАТ ГИЛЯЗОВ
директор и основатель агентства интернет-маркетинга "Gillmark"

Три причины посетить форум:

1.Общение с ведущими экспертами рынка.

2.Установление новых и укрепление существующих деловых связей.

3.Практические инструменты от профессиональных коучей.

Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

До встречи на III ежегодном партнерском форуме «Такснет. Технологии. Сотрудничество»!

Контакты

Задайте Ваш вопрос организаторам по телефону:
(843) 231-92-00, доб.415

или e-mail:
diana-a@taxnet.ru

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