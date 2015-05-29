9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи», состоится в последние дни весны 29-30 мая 2015 года. Белые Ночи Петербурга - это еще один прекрасный повод отложить все дела и отправиться на конференцию, совместив приятное с полезным.
К участию ПРИГЛАШАЮТСЯ:
В качестве спикеров на конференции ВЫСТУПЯТ:
Мы рады помочь Вам с размещением и сделать ваше пребывание в Санкт-Петербурге максимально приятным!
Подробности на официальном сайте
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Батайский пер., 3а
Каланов Денис
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