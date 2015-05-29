29 мая 2015

9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи»

9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи»

9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи», состоится в последние дни весны 29-30 мая 2015 года. Белые Ночи Петербурга - это еще один прекрасный повод отложить все дела и отправиться на конференцию, совместив приятное с полезным.

К участию ПРИГЛАШАЮТСЯ:

  • Административные и технические руководители IT компаний
  • Директора по персоналу, менеджеры по персоналу, рекрутеры IT компаний
  • Представители рекрутинговых компаний, рекрутеры-фрилансеры
  • Представители СМИ

В качестве спикеров на конференции ВЫСТУПЯТ:

  • Лучшие HR практики успешных IT компаний России, Украины и Беларуси.
  • Ведущие специалисты в области рекрутинга
  • Технические специалисты
  • Руководители IT компаний

Мы рады помочь Вам с размещением и сделать ваше пребывание в Санкт-Петербурге максимально приятным!

Подробности на официальном сайте

Контакты

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Батайский пер., 3а

Каланов Денис

e-mail denis@it-dominanta.ru
Телефон 8-921-645-78-08
Skype denis_denrit

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