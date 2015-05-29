9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи»

9-я международная IT HR конференции «нАйТи ответ! Белые Ночи», состоится в последние дни весны 29-30 мая 2015 года. Белые Ночи Петербурга - это еще один прекрасный повод отложить все дела и отправиться на конференцию, совместив приятное с полезным.

К участию ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Административные и технические руководители IT компаний

Директора по персоналу, менеджеры по персоналу, рекрутеры IT компаний

Представители рекрутинговых компаний, рекрутеры-фрилансеры

Представители СМИ