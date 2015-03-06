Встреча «Бизнес и власть: откровенный разговор»

«Бизнес и власть: откровенный разговор» — это серия регулярных встреч предпринимателей с первыми лицами органов власти. Проект запущен в 2014 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Инициатор проекта — бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Участники встречи ставят перед руководителями органов власти конкретные предметные вопросы. Все решения, принятые в ходе встреч, протоколируются и берутся на контроль аппаратом Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

ТИМУР НАГУМАНОВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Бизнес и власть: откровенный разговор» — это новая культура эффективного взаимодействия власти и бизнеса. Это новая практика открытости и сотрудничества. Проект стал постоянно действующей площадкой, на которой обсуждаются конкретные вопросы и проблемы предпринимателей. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поставил передо мной задачу наладить диалог, прямое общение с бизнесом, и мы создали этот уникальный для России формат».

В 2014-2015 гг. Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан успешно провел ряд встреч с первыми лицами органов власти в формате откровенного разговора. На острые вопросы бизнеса ответили Марина Патяшина (Роспотребнадзор), Сергей Сергеев (пожарный надзор), Наиль Магдеев (Набережные Челны), ИльсурМетшин (Казань) и другие. Многие вопросы нашли свои решения сразу на встречах. Аппарат Уполномоченного контролирует выполнение всех решений, принятых на встречах. Проект "Бизнес и власть: откровенный разговор" признан одной из лучших практик коммуникации бизнес-омбудсменов в России.



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