20 апреля в Казани стартует акселератор Kazan BootCamp. В течение четырех дней представители семи ведущих венчурных фондов США и Европы проведут мастер-классы и отберут лучшие команды из участников акселератора. По итогам акселерации команды-победители получат шанс участвовать в инвестиционной питч-сессии в рамках XV Российской и X Казанской венчурных ярмарок.
Программа включает в себя четыре полных рабочих дня работы над проектом. Партнерами Kazan BootCamp выступают: Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ), Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Российская венчурная компания (РВК), корпорация Cisco.
Краткая программа мероприятия:
20 апреля, понедельник — открытие акселератора
21 апреля, вторник — Вэл Жердес (Pulsar Venture Capital), Марвин Лиао (500 startups), Джон Соберг (CFA Managing Partner, Expansive Ventures)
22 апреля, среда — Паоло Барелло (App Campus), Ларс Буч (Startup Boot Camp)
23 апреля, четверг — питч-сессии, торжественное награждение
Программа бесплатна и открыта для компаний-экспонентов юбилейных венчурных ярмарок и других участников-предпринимателей в сферах IT и Industrial (hardware, интернет вещей, промышленные инновации и т.д.).
Зарегистрироваться и посмотреть подробную программу можно по ссылке.
Официальные итоги Kazan BootCamp будут подведены 23 апреля на торжественной церемонии награждения Российской и Казанской венчурных ярмарок. Заключительной частью программы станет инвестиционная сессия, включающая в себя:
О программе Kazan Boot Camp
Программа Kazan Boot Camp будет состоять из лекций, семинаров, мастер-классов, нетворкингов и других обучающих модулей и систем коучинга, посвященных разработке бизнес-модели, научно-технологическому развитию проекта, юридическим аспектам, привлечению инвестиций, бизнес-планированию, маркетингу, PR и другим темам, необходимым для успешного развития инновационного проекта. Особое значение и внимание будут иметь практические занятия, связанные с индивидуальной проработкой каждого проекта, выявлением сильных и слабых сторон, формированием дорожной карты и бизнес-плана каждого представленного проекта. Kazan Boot Camp — часть образовательной программы XV Российской и X Казанской венчурных ярмарок, которые пройдут 23-24 апреля в Казани.
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