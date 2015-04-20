Kazan BootCamp

20 апреля в Казани стартует акселератор Kazan BootCamp. В течение четырех дней представители семи ведущих венчурных фондов США и Европы проведут мастер-классы и отберут лучшие команды из участников акселератора. По итогам акселерации команды-победители получат шанс участвовать в инвестиционной питч-сессии в рамках XV Российской и X Казанской венчурных ярмарок.

Программа включает в себя четыре полных рабочих дня работы над проектом. Партнерами Kazan BootCamp выступают: Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ), Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Российская венчурная компания (РВК), корпорация Cisco.

Краткая программа мероприятия:

20 апреля, понедельник — открытие акселератора

21 апреля, вторник — Вэл Жердес (Pulsar Venture Capital), Марвин Лиао (500 startups), Джон Соберг (CFA Managing Partner, Expansive Ventures)

22 апреля, среда — Паоло Барелло (App Campus), Ларс Буч (Startup Boot Camp)

23 апреля, четверг — питч-сессии, торжественное награждение

Программа бесплатна и открыта для компаний-экспонентов юбилейных венчурных ярмарок и других участников-предпринимателей в сферах IT и Industrial (hardware, интернет вещей, промышленные инновации и т.д.).

Зарегистрироваться и посмотреть подробную программу можно по ссылке.

Официальные итоги Kazan BootCamp будут подведены 23 апреля на торжественной церемонии награждения Российской и Казанской венчурных ярмарок. Заключительной частью программы станет инвестиционная сессия, включающая в себя:

Питч-сессию для пяти лучших команд перед 40 инвесторами

Нетворинг-Mixer для дальнейшего общения стартапов и инвесторов

Определение победителей и церемонию награждения

Круглый стол на тему будущего акселерационных программ

О программе Kazan Boot Camp

Программа Kazan Boot Camp будет состоять из лекций, семинаров, мастер-классов, нетворкингов и других обучающих модулей и систем коучинга, посвященных разработке бизнес-модели, научно-технологическому развитию проекта, юридическим аспектам, привлечению инвестиций, бизнес-планированию, маркетингу, PR и другим темам, необходимым для успешного развития инновационного проекта. Особое значение и внимание будут иметь практические занятия, связанные с индивидуальной проработкой каждого проекта, выявлением сильных и слабых сторон, формированием дорожной карты и бизнес-плана каждого представленного проекта. Kazan Boot Camp — часть образовательной программы XV Российской и X Казанской венчурных ярмарок, которые пройдут 23-24 апреля в Казани.