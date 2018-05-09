Хакимов Габдулахат Гилумханович
Общая информация
Родился 27 сентября 1950 года
Образование:
1979 год — Казанский государственный ветеринарный институт (специальность «зоотехния» ).
Трудовая деятельность:
В 1970 — 1972 гг. — главный зоотехник в колхозе им. Тукая Арского района.
В 1972 — 1980 гг. — главный зоотехник, заместитель председателя, секретарь парткома колхоза «Шахтер».
В 1985 — 1990 гг. — директор совхоза-техникума «Тукаевский».
В 1990 — 1991 гг. — председатель Атнинского райсовета.
В 1991 — 2005 гг. — глава администрации Атнинского района.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
С октября 2005 г. — глава Атнинского муниципального района РТ — председатель Атнинского районного Совета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422750, Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Советская, 38
- Телефон: (84369) 2-10-00
- Email: atnya@tatar.ru
- Сайт: atnya.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018