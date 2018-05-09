Список персон

Хакимов Габдулахат Гилумханович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Хакимов Габдулахат Гилумханович

Общая информация

Родился 27 сентября 1950 года

Образование:

1979 год — Казанский государственный ветеринарный институт (специальность «зоотехния» ).

Трудовая деятельность:

В 1970 — 1972 гг. — главный зоотехник в колхозе им. Тукая Арского района.
В 1972 — 1980 гг. — главный зоотехник, заместитель председателя, секретарь парткома колхоза «Шахтер».
В 1985 — 1990 гг. — директор совхоза-техникума «Тукаевский».
В 1990 — 1991 гг. — председатель Атнинского райсовета.
В 1991 — 2005 гг. — глава администрации Атнинского района.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
С октября 2005 г. — глава Атнинского муниципального района РТ — председатель Атнинского районного Совета.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422750, Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Советская, 38
  • Телефон: (84369) 2-10-00
  • Email: atnya@tatar.ru
  • Сайт: atnya.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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