Ресторатор и шеф-повара топовых заведений Казани рассказали молодежи, как найти высокооплачиваемую работу

Казанские специалисты поделились своим опытом и трендами на форсайт-сессии студенческих отрядов «Сервис — это бренд»

Фото: Ринат Назметдинов

Как найти идеальное место для работы и карьерного роста? Где лучше стажироваться и почему перед работодателем нужно быть корректным и честным? На эти вопросы молодежи ответили казанские эксперты ресторанного бизнеса на круглом столе в рамках форсайт-сессии студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд». Организованное Казанским кооперативным институтом мероприятие призвано поддержать будущих сотрудников сферы гостеприимства и дать им дополнительные компетенции для будущего трудоустройства. Подробности — в нашем материале.

О специфике работы изнутри

Внутреннюю кухню и ожидания работодателей обсудили в рамках круглого стола «Сервис решает все: формирование профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда в сфере сервиса и индустрии гостеприимства (ресторанное дело)».

Директор ООО «Пир Фэмили», совладелец ресторана «Брассерия Leuven», партнер GaripovRestFamily Ильшат Мирзиев рассказал, что подработку во время учебы работодатель рассматривает как плюс. А если сотрудник закончил учебу, продолжил несколько лет работать не по специальности в ресторанном бизнесе, после чего ушел трудиться по специальности — например, экономистом, то это уже минус. Еще один нюанс — приоритет при трудоустройстве могут отдавать соискателю без опыта, потому что научить проще, чем переобучить.

Директор ООО «Пир Фэмили», совладелец ресторана «Брассерия Leuven», партнер GaripovRestFamily Ильшат Мирзиев рассказал, что подработку во время учебы работодатель рассматривает как плюс

Самой студенческой профессией на сегодня остается официант. Правда, при высоком социальном интеллекте, наличии постоянных клиентов и качественном обслуживании зарплаты они получают совсем не студенческие — до 70—80 тысяч рублей в месяц.

Бренд-шеф ООО «Бахетле» Ильгиз Галиев поделился своей историей успеха. Перепробовав разные подработки, он в свое время ушел на кухню, потому что поварское дело его привлекало с детства. Получив опыт, спикер, по совету владельца ресторанного холдинга «Татинтер Ресторантс» Зуфара Гаязова, принял решение отучиться в Казанском кооперативном институте. Там он уже на практике понял, что полученные знания работают. Кстати, его история не уникальна. В Казани большинство сотрудников топовых заведений — выпускники кафедры технологий общественного питания и товароведения ККИ РУК.

В Казани большинство сотрудников топовых заведений — выпускники кафедры технологий общественного питания и товароведения ККИ РУК

Сейчас, будучи бренд-шефом, Ильгиз Галиев уверяет, что шеф-повара в индустрии могут зарабатывать от 150 тысяч рублей и выше. Ильшат Мирзиев добавляет, что впоследствии из них можно вырасти в партнеры. Студентам бренд-шеф советует не отмалчиваться, а переспрашивать, если не понял и не наговаривать на прежнего работодателя, спокойно объяснив причины ухода.

— Четко дайте понять, что причина была такая-то, я посчитал это несправедливым. Мы искали пути решения проблем, не нашли, и я посчитал нужным уйти. Когда вы даете четкий развернутый ответ, у меня есть понимание, что человек компетентный. Если же я засомневаюсь, у меня есть такие ресурсы, как и у всех здесь сидящих, услышать второе мнение — работодателя, — пояснил Галиев.

Стажироваться и работать там где нравится



Илья Фролов, шеф-повар Kazan Palace by Tasigo согласен с коллегой — не нужно говорить о прежнем работодателе плохо, потому что в сообществе все друг друга знают. А студентам он советует стажироваться там, где можно получить полезный опыт. Условно, если человек хочет работать в крупном презентабельном отеле поваром, стажировка в столовой ему не очень подходит.

— Вам лучше пойти стажироваться в то место, где вам действительно дадут хороший опыт для того, чтобы вы четко понимали, куда потом идти. Если есть возможность — стажируйтесь за рубежом, — отметил Илья Фролов.

Второй момент — не забывать про стандарты. Следование им показывает профессионализм специалиста и дает больше возможностей для карьерного роста.



Артем Лаптев, бренд шеф-повар ресторана Bakery bistro Anna, ресторана «Чирем» поделился опытом развития двух заведений: на что они ориентировались при формировании концепций. В частности, чтобы обеспечить свою целевую аудиторию комфортом, там продумали меню и интерьер. Например, обычно в ресторанах в торговых центрах нет уборной, она в общем зале. Но для девушек важно, чтобы она была ближе, поэтому частью площадей пожертвовали ради дамской комнаты. В меню для женщин много позиций для здорового питания и сладостей.



На своем примере Артем Лаптев также показал, что не нужно терпеть, если существующая концепция заведения тебе не подходит. В свое время специалист обратился к руководству с просьбой перевести его из ночного клуба в ресторан. Следственно, работнику важно определиться со своими желаниями.

Кадров меньше, зарплаты выше

Эксперты сошлись во мнении, что для студентов, обучающихся сервисному делу, на данный момент много возможностей для трудоустройства и самореализации.

— Сейчас огромный дефицит кадров и подбор персонала занимает огромное количество времени, — констатирует Артем Лаптев.

Для студентов, обучающихся сервисному делу, на данный момент много возможностей для трудоустройства и самореализации

Как узнала корреспондент «Реального времени» после мероприятия, во время пандемии в прошлом году многие сотрудники ушли из сферы в другие отрасли, в том числе по профильному образованию.

— Когда мы простаивали 3 месяца, многие из сферы напугались, что она не стабильна и вернулись обратно или стали искать работу в других областях, — комментирует Ильшат Мирзиев. Он также заметил большой дефицит линейного персонала — посудомоек, уборщиц.

— Наша индустрия в основном — частный бизнес, который во время пандемии оказался без как таковой поддержки. Было тяжело удержать кадры, — говорит Артем Лаптев.

Сейчас, по его словам, они ощущают снижение покупательской способности и бизнес перестраивается под новые реалии. Впрочем, его коллега добавляет, что кризис — это не только потери, но и новые возможности.

— Например, раньше мы могли работать с любыми продуктами. Сейчас возможности ограничены, нам нужно сделать из локальных что-то вкусное. Это вызов нам, нашему опыту. Соответственно, мы узнаем много нового, появляется личный опыт. Во-вторых, в нас просыпаются задатки руководителя, когда мы думаем открывать что-то свое. Кризисы неприятные, но это возможности, — уверен Ильгиз Галиев.

— Кадровый голод стал больше. И из-за этой нехватки зарплаты поваров растут, руководители вынуждены увеличивать заработок и линейного персонала, чтобы его удержать, — назвал свои плюсы для потенциальных сотрудников в сфере гостеприимства Илья Фролов.