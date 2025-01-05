Носов Валерий Юрьевич

Общая информация

Родился в Казани 31 марта 1960 г.



Трудовая деятельность:

— С 1986 — 1991 гг. работал инструктором учебно-спортивного отдела в Комитете по физической культуре и спорту при Совете Министров Татарской АССР.

— В 1988 г. — прошел учебно— тренировочный сбор судей по хоккею и начал обслуживать игры команд Высшей и первой лиги.

— В мае 1991 г. — старший инструктор –методист Центрального спортивного клуба Госкомспорта ТССР .

— В 1991-2001 г. —старший инструктор, главный специалист Комитета по физической культуре и спорту администрации г.Казань.

— В 1994г. — обслуживал матчи Чемпионата Мира по хоккею с шайбой в качестве линейного судьи.

— В 1995 — 2006 гг. — в качестве главного судьи обслуживал матчи чемпионата Межнациональной хоккейной лиги, Суперлиги чемпионата России.

— 2001 -2004 гг. — главный специалист учебно-спортивного отдела Комитета по физической культуре, спорту и туризму Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в г.Казани.

— В 2006-2008 гг.— генеральный директором ОАО «Хоккейный клуб «Ракета-Казань»

(в сезоне 2006/07 «Ракета» завоевала 6 место в высшей лиге Чемпионата страны, повторив

— В 2008 — 2012 гг. — директор МУП «Динамо-Казань». В этот период времени ХК «Динамо-Казань» стал бронзовым призером Чемпионата России (2008/09), серебряным призером Чемпионата России (2011-2012) выиграл Кубок Чемпионов (2009), Кубок России (2009), стал обладателем Кубка Мира (2010) и Чемпионом России (2010/11).

— В 2012 — 2013 гг. — менеджер объекта стадион «Рубин», в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013г. в Казани.

— С 1 августа 2013 года — директор АНО ХК «Динамо-Казань».

Награды:

— Знак Государственного комитета Республики Татарстан по физической культуре, спорту и туризму «Отличник физической культуры и спорта 2001 г.

— Медаль "80 лет Госкомспорту России» 2003 г.

— «Заслуженный работник физической культуры» 2009 г.

— Медаль РТ «За доблестный труд» 2013г.





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