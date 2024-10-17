Гасников Александр Владимирович
Общая информация
Родился 2 сентября 1983 г. в Калининграде (нынешний Королев), Московской области.
Образование:
— 2006 г. — Московский физико-технический институт.
Трудовая деятельность:
— 2011 — 2020 гг. — доцент факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института.
— 2015 — 2020 гг. — доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики.
— С 2015 г. — ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации.
— С 2016 г. — член редколлегии Сибирского журнала вычислительной математики.
— С 2019 г. — руководитель научной группы Huawei в Московском физико-техническом институте.
— С 2020 г. — профессор факультета компьютерных наук Высшей школы экономики.
— С 2020 г. — профессор Московского физико-технического института.
— В 2021 г. — руководитель группы искусственного интеллекта в центре Института системного программирования РАН.
— В 2022 г. — заведующий кафедрой математических основ управления Московского физико-технического института.
— В 2022 г. — заведующий лабораторией математических методов оптимизации Московского физико-технического института.
— С 2022 г. — академический руководитель направления прикладной математики и физики в школе ФПМИ.
— С 2022 г. — член редколлегии Journal of Optimization Theory and Applications.
— С 2023 г. — член редколлегии Журнала вычислительной математики и математической физики.
— С 2023 г. — член редколлегии Сибирского журнала индустриальной математики.
— В 2023 г. — заведующий лабораторией математических основ машинного обучения Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН.
— С 2023 г. — главный научный сотрудник Сколтеха.
— В 2023 г. — заведующий лабораторией многомасштабной нейродинамики для интеллектуальных систем Сколтеха.
— С ноября 2023 г. — ректор АНО «Университет Иннополис».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, 1
- Телефон: (843) 203-92-53 (201)
- Email: rector@innopolis.ru
- Сайт: innopolis.university
Дата последнего обновления: 17.10.2024