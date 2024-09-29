Максимов Вадим Валерьевич

Общая информация

Родился 5 марта 1967 г. в Казани.

Образование:

— 1989 г. — Окончил КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева по специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры»,

— 2001 г. — КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

— 1989 — 1990 гг. — инженер-конструктор Казанского научно-исследовательского института Радиоэлектроники.

— 1990 — 2006 гг. — инженер-электроник первой категории, младший научный сотрудник Казанского филиала института проблем информатики АН России.

— 2006 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по развитию дилерской сети группы компаний «КАН Авто».

— 2012 — 2018 гг. — вице-президент по корпоративному управлению группы компаний «КАН Авто».

— С 2018 г. — генеральный директор АО «Казанский оптико-механический завод».

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