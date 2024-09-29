Максимов Вадим Валерьевич
Общая информация
Родился 5 марта 1967 г. в Казани.
Образование:
— 1989 г. — Окончил КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева по специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры»,
— 2001 г. — КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
— 1989 — 1990 гг. — инженер-конструктор Казанского научно-исследовательского института Радиоэлектроники.
— 1990 — 2006 гг. — инженер-электроник первой категории, младший научный сотрудник Казанского филиала института проблем информатики АН России.
— 2006 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по развитию дилерской сети группы компаний «КАН Авто».
— 2012 — 2018 гг. — вице-президент по корпоративному управлению группы компаний «КАН Авто».
— С 2018 г. — генеральный директор АО «Казанский оптико-механический завод».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, РТ, г. Казань, ул. Липатова, 37
- Телефон: (843) 235-80-01
- Email: info@komzrt.ru
- Сайт: https://komz-shop.ru/
Дата последнего обновления: 29.09.2024