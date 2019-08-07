Тимур Турлов: «Мы наблюдаем приток людей, которые пока только тестируют на себе фондовый рынок»

Фото: Ринат Назметдинов

Действительно ли предложения банков по вкладам перестали интересовать россиян? Стало ли это причиной перетока граждан на фондовый рынок? В чем «профит» индивидуальных инвестиционных счетов? Какие инструменты и направления сейчас на пике актуальности? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» отвечает генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

— Действительно ли сейчас наблюдается процесс демократизации доступа людей с небольшими суммами на российский рынок капитала?

— Благодаря развитию сервисов удаленной идентификации, а также достаточно высокой активности со стороны банков средний чек на рынке заметно снизился, поскольку стало появляться очень много небольших клиентов. Крупные клиенты по-прежнему приходят, но в то же время мы наблюдаем приток людей, которые пока только тестируют на себе фондовый рынок и пытаются понять, что это такое, с какими потенциальными рисками это связано. Замечу, что для обслуживания таких клиентов появилось больше технических возможностей. К примеру, наш проект Freedom-24, благодаря которому можно пройти удаленную идентификацию и открыть брокерский счет, не посещая отделение.

В целом у нас есть очень много клиентов, которые совершают первую покупку на совсем небольшую сумму — буквально 5—10 тыс. рублей. Люди покупают свой первый пакет акций и начинают смотреть, что это такое. Со временем большая часть этих клиентов все же доходят до нашего офиса, знакомятся с более полным спектром инструментов и заметно наращивают сумму на счете — как минимум до величины среднего банковского вклада.

Хочу заметить, что фондовый рынок, как и любые другие сберегательные инструменты, по большому счету являет собой не средство заработка, а средство сохранения и приумножения уже заработанных денег. Правда в том, что именно благодаря росту автоматизации и появлению удобных сервисов для небольших клиентов снизились издержки, в том числе для доступа на рынок.

— Согласны ли вы с тем, что текущие предложения банков уже не так интересны населению? По вашей оценке, является ли это причиной перетока россиян на фондовый рынок?

— Это правда. Вслед за падением ключевой ставки банки начали снижать ставки по вкладам, и инфляционные ожидания многих людей оказались значительно выше этих цифр. Многие поняли, что ставки по банковским вкладам больше не покрывают наблюдаемые сейчас риски и инфляцию. Как следствие, люди начали искать более выгодные предложения. Плюс появились налоговые льготы на рынке облигаций. Все это в сумме создало большой приток клиентов на фондовый рынок.

— Сейчас довольно много говорят об индивидуальных инвестиционных счетах, в том числе появилось немало инициатив на государственном уровне. Как вы оцениваете данный инструмент?

— Это один из инструментов, который отчасти похож на так называемый «американский пенсионный план», когда люди откладывают часть денег на своих пенсионных сберегательных счетах — как правило, длинных. При этом данная сумма не облагается налогами: то есть вы получаете зарплату, и та часть, которую вы направляете на сберегательный пенсионный счет, освобождается от уплаты налогов.

В России была некая попытка скопировать эту западную практику. У нас достаточно небольшие лимиты, но тем не менее теперь россияне, направившие часть своих доходов на специальный тип счета, с которого нельзя снимать деньги в течение трех лет, могут вернуть налоги, уже уплаченные своей заработной платой, и тем самым повысить свой доход.

Также есть возможность выбрать второй тип счета, в рамках которого вы можете инвестировать деньги в течение трех лет и избежать уплаты подоходного налога с того дохода, который вы получите на этом счете.

— Какие инструменты вы бы рекомендовали сейчас клиентам — акции, облигации, IPO?

— Во-первых, портфель всегда должен быть сбалансированным. Во-вторых, он должен отвечать интересам клиента. В нем должны быть и облигации, и акции технологических компаний, и акции компаний, которые только выходят на фондовый рынок. Многое зависит от возраста клиента, его капитала и отношения к риску.

По мнению Тимура Турлова, IPO технологических компаний и вложения в инновационные фирмы потенциально приносят наибольший доход

Когда человек более молодой, большая часть у него, как правило, инвестирована в акции. Акции приносят больше дохода, но инвестиции в них сопряжены с большим риском. Когда человек постарше, подавляющая доля обычно бывает вложена в инструменты фиксированного дохода, в том числе для того, чтобы избежать каких-либо проблем в случае возникновения турбулентности.

В свою очередь, IPO технологических компаний и вложения в инновационные фирмы зачастую носят рискованный характер, но потенциально, если размещение проходит хорошо, они приносят самый большой доход.

— А какие направления сейчас самые перспективные, по вашей оценке?

— Действительно, есть некий объем перспективных отраслей, которые в силу тех или иных макропричин сейчас находятся в фаворе. На мой взгляд, на длинном горизонте однозначно будет выигрывать индустрия развлечений в достаточно широком определении. Также стоит обратить внимание на технологические компании.

Вместе с тем можно инвестировать в определенную долю консервативного портфеля — в акции крупнейших потребительских брендов (условно J&J, P&G), а также телекоммуникационных компаний. Дело в том, что они имеют стабильный денежный поток, а их бизнес-моделям в ближайшее время точно ничего не угрожает.

Какую-то часть капитала можно держать в инструментах фиксированного дохода. Те деньги, которые я, к примеру, собираюсь тратить и которые могут понадобиться мне на горизонте ближайших года-двух, я стараюсь частично держать в облигациях.

— Как вы считаете, стоит ли соваться на рынок новичкам? И вы со своей стороны каким-либо образом поддерживаете, ведете неопытных клиентов?

— На мой взгляд, инвестиции — это увлекательная штука. Она хороша тем, что, изучая данную область, вы начинаете хорошо понимать экономику и общество в целом, а также то, как устроено все наше экономическое взаимодействие. Когда вы оцениваете компании, когда вы смотрите, какие акции лучше купить, а какие — продать, вы так или иначе гораздо лучше начинаете разбираться в том, что вообще происходит в мире, обществе и основных экономических трендах. Вы наблюдаете глобальные изменения, может быть, чуть раньше, чем те люди, которые не обращают на это никакого внимания.

Что касается первой части вашего вопроса, то подавляющее большинство наших клиентов — это люди, имеющие какую-то постоянную работу. То есть они не получают основной доход с фондового рынка. И именно благодаря поддержке наших консультантов, которые помогают сформировать портфель, приносят идеи, разработанные нашими аналитиками, рассказывают, почему та или иная компания может быть интересна, подсказывают, когда лучше купить, а когда — продать, клиенты постепенно начинают все лучше разбираться в том, как мы смотрим на те или иные компании, на что мы больше обращаем внимание, что вообще интересного происходит в мире и так далее.

Плюс для тех, кто не совсем еще разбирается в теме, мы предлагаем также обратить внимание на наш банковский индексный продукт, это хороший инструмент для начинающих — вы открываете депозит, доходность по которому зависит от выбранной вами ценной бумаги — например, «Газпром» или Apple. Через год фиксируете, насколько выросла бумага, и получаете свой доход. Если она упала, вы ничего не теряете — к вам просто возвращается ваша изначально вложенная сумма. А если акция выросла, вы получаете соответственный процент. Например, за последний год акции McDonald's выросли почти на 30%, а «Газпрома» — на 23%.

Спикер считает банковский индексный продукт оптимальным решением для начинающих частных инвесторов

— Сильно ли мы сейчас отстаем от США с их рынком? Сформировалась ли у нас культура использования инструментов фондового рынка?

— Все страны мира отстают от США с точки зрения инвестиционной культуры. У той же Великобритании или Западной Европы прослеживается отставание почти в два раза. Соединенные Штаты — это единственный глобальный рынок капитала и единственный настоящий финансовый центр, где собираются компании и инвесторы со всего мира. Все остальные центры все равно, так или иначе, являются региональными и обслуживают гораздо меньшие объемы.

В США порядка 78% от общего объема активов домохозяйств приходятся на ценные бумаги. В Германии и Южной Корее эта цифра составляет около 38%, в Турции — 14%, а в России — только 2%. У нас есть потрясающий потенциал для того, чтобы догнать Турцию, которая откровенно уступает нам по очень многим метрикам.

— Если с другими странами все более-менее понятно, то почему мы так сильно отстали от Турции — не совсем.

— Дело в том, что доля частного сектора в турецкой экономике чуть больше, чем в российской. Турция — менее ресурсная страна с более диверсифицированной экономикой. Там меньше сверхкрупного бизнеса и больше среднего и частного предпринимательства. Думаю, отчасти в этом и заключается причина их успеха.

При этом сравняться с Турцией по объему проникновения брокерских услуг — это не сверхамбициозная цель для нас. Пока мы чуть меньше являемся рыночной экономикой, чем та же самая Турция, но в последнее время мы начали ее заметно догонять.

— Как изменился холдинг Freedom Holding Corp. с вашего прошлого визита в Казань — на открытие обновленного офиса инвесткомпании и банка? Как показывает себя Казань среди других офисов компании?

— За прошедший год мы очень выросли, произошла консолидация структуры FRHC. В этом июне была опубликована консолидированная отчетность холдинга за 2018—2019 фискальный год, отразившая неплохие финансовые результаты, которых нам удалось достичь. Среди основных — рост доходов на 29% (до $74 млн), значительное увеличение комиссионных доходов (на 264%), расширение клиентской базы, которая по всем компаниям холдинга уже превысила 115 тысяч. Недавно группа компаний Freedom Finance получила рейтинг S&P на уровне «B-\B» — еще одно подтверждение нашей позитивной динамики развития.

Очень много открытий офисов пришлось на минувший год: сейчас в России мы имеем более 30 функционирующих офисов, при этом около 20 из них появились именно в прошлом году.

Одновременно мы развивали банковские услуги — уже сейчас во всех наших региональных офисах можно получить именную мультивалютную карту за 15 минут, причем по ней действует интересная программа кешбэка — он начисляется акциями ведущих мировых компаний, например McDonald’s или «Алроса». Банк запускает сейчас еще один уникальный продукт — специальную карту, которая привязана к брокерскому счету, — вы можете совершать привычные покупки или снимать наличные напрямую с брокерского счета, без дополнительных заявок и ожидания.

Могу также сказать, что мы очень гордимся результатами нашего филиала в Казани. Кстати, это первый большой филиал, который мы открыли еще в 2010 году. В целом мы не очень торопились со своим региональным развитием — работали в Москве, Казани. Затем у нас появились Липецк и Череповец. При этом в Санкт-Петербург мы зашли только в 2015-м.

В целом я очень доволен достигнутыми результатами. Мы пришли в нужное время и смогли собрать потрясающую команду. В наш казанский коллектив также пришло много талантливых профессионалов. Мы стали более подготовленными к масштабированию в технологическом плане. Мы построили новые филиалы в России, на Украине и в Узбекистане. Думаю, экспансию можно считать успешной.

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