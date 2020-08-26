Список персон

Мухаметшин Дамир Фаридович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 28 октября 1971 г. в г. Альметьевске Республики Татарстан.

Образование

1992 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт им Куйбышева.

Имеет диплом MBA, Pacific Coast University.

Кандидат экономических наук

Трудовая деятельность

1988-1989 гг. — слесарь КИПиА 2го, 3го разряда наладочного Управления «Спецнефтеметрология» г Альметьевск.

1992-1993 гг. — экономист 2й категории бухгалтерии нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Альметьевнефть».

1993-1994 гг.— завотделом подготовки и сопровождения контрактов представительства компании «ЕвроАзия Консалт ГмбХ».

1994-2002 гг. — начальник отдела, начальник Управления валютного регулирования и контроля Нацбанка Республики Татарстан.

2008-2010 гг. — Депутат Казанской гордумы.

2010-2015 гг. — Депутат Казанской гордумы второго созыва.

2002-2015 гг. — зам управляющего Филиала № 1 Банка ЗЕНИТ в г Альметьевске, управляющий филиалом «Казанский» Банка ЗЕНИТ, директор филиала «Банковский центр ТАТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ.

С 23 марта 2015 г. — зам гендиректора — директор департамента Татнефти в г Казани.

Награды

Имеет медаль «В память 1000-летия г Казани».

Женат, 2 дочери и 1 сын.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, ул. К.Маркса, 71
  • Телефон: (843) 533-83-12
  • Email: kazan@tatneft.ru
  • Сайт: www.tatneft.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2020


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