Мухаметшин Дамир Фаридович
Общая информация
Родился 28 октября 1971 г. в г. Альметьевске Республики Татарстан.
Образование
1992 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт им Куйбышева.
Имеет диплом MBA, Pacific Coast University.
Кандидат экономических наук
Трудовая деятельность
1988-1989 гг. — слесарь КИПиА 2го, 3го разряда наладочного Управления «Спецнефтеметрология» г Альметьевск.
1992-1993 гг. — экономист 2й категории бухгалтерии нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Альметьевнефть».
1993-1994 гг.— завотделом подготовки и сопровождения контрактов представительства компании «ЕвроАзия Консалт ГмбХ».
1994-2002 гг. — начальник отдела, начальник Управления валютного регулирования и контроля Нацбанка Республики Татарстан.
2008-2010 гг. — Депутат Казанской гордумы.
2010-2015 гг. — Депутат Казанской гордумы второго созыва.
2002-2015 гг. — зам управляющего Филиала № 1 Банка ЗЕНИТ в г Альметьевске, управляющий филиалом «Казанский» Банка ЗЕНИТ, директор филиала «Банковский центр ТАТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ.
С 23 марта 2015 г. — зам гендиректора — директор департамента Татнефти в г Казани.
Награды
Имеет медаль «В память 1000-летия г Казани».
Женат, 2 дочери и 1 сын.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, ул. К.Маркса, 71
- Телефон: (843) 533-83-12
- Email: kazan@tatneft.ru
- Сайт: www.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2020