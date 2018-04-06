Между турками и башкирами: где прародина венгров?
Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны
Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. На этот раз он обращается к башкирско-венгерской проблеме — одному из самых, по его мнению, интересных сюжетов истории Волго-Уральского региона. Украинский историк анализирует большой массив средневековых источников и венгерских и российских научных исследований, посвященных вопросу: можно ли локализовать прародину венгров в Башкирии?
Угры, унгры, унгари
Для начала необходимо выяснить, под какими этнонимами венгры были известны соседям. Лев Мудрый, Константин Багрянородный и Продолжатель Феофана называли венгров турками. Венгры воспринимались византийцами как очередное кочевое племя из глубин степей, они даже не делали попыток как-то их выделить. Лев Мудрый, пересказывая трактат Маврикия, фактически ставил знак равенства между тюркютами Маврикия и венграми современниками. Лев Диакон называл венгров гуннами, а продолжатель Георгия Амартола — унграми, гуннами и турками. Он одним из первых упомянул новый этноним. Унграми венгры названы также в «Житии Василия Нового» и «Чудесах святого Георгия».
Влияние византийской исторической традиции на славян было заметным, поскольку при переводе на славянские языки этноним турки автоматически переводили как угры. С этим и связаны упоминания Нестора о войне Ираклия в союзе с уграми (реально с тюркютами) и о переселении белых угров (на самом деле оногуров Аспаруха). При описании переселения венгров в Паннонию Нестор называл венгров черными уграми. Этноним угры использовался для обозначения венгерского королевства. В «Повестии о латынянах» и «Житии Наума» угров назвали пеонами. Имитируя византийскую историческую традицию, их авторы заменили современный этноним на архаичный этникон давно исчезнувшего народа.
В еврейской книге «Иосиппон» венгры были названы уграми — очевидно, источник информации автора был славянским. Иосиф бен Горион называл венгров унгари, используя этникон, распространенный в Западной Европе для обозначения венгров. В еврейско-хазарской переписке каган Иосиф называл венгров х-г-рим. Названия ungari и hungari использовались во многих хрониках, написанных на латыни. Фактически евреи и хазары использовали для обозначения венгров разные этниконы, заимствованные у посредников в торговле.
В мусульманском мире долгое время не знали о башкирах
В части арабских и персидских источников венгров называли по наименованию главного племени — ал-маджгарийа (Ибн Русте, автор «Худуд ал-Алам», Гардизи и Тахир ал-Марвази). Путаница с обозначением башкир и венгров была порождена как раз сведениями некоторых арабо-персидских историков и географов. Ал-Гарнати в путевых заметках упоминал о башгирдах в стране ал-Ункарийа. Ибрагим б. Йакуб называл венгров ал-Ункали. Ал-Идриси называл башкир и венгров внешними и внутренними басджиртами. Йакут в своем географическом словаре соединил сведения о башкирах у Ибн Фадлана и сведения о Венгрии. Он сообщал о башгирдах, которые воюют против румийцев, и об их общине в городе Халеб.
Необходимо отметить, что в мусульманском мире о башкирах долгое время ничего не знали. Ибн Фадлан фактически первым упомянул их в своем описании путешествия в Волжскую Булгарию. Башкиры были охарактеризованы как охотники за головами, которых боялись соседи. Указывалось, что они кочевники и язычники.
Ал-Балхи сообщал, что басджиртов (башкир) 2 тысячи и что они хорошо защищены своими лесами. Это сообщение скопировали ал-Истахри и ал-Идриси. Ал-Бируни упоминал, что башкиры живут в лесах и горах. Гардизи сообщал, что Басджирт жил между владениями кимаков и хазар. Он возглавлял войско в 2 тысячи воинов. Хазар направил Басджирта на войну против огузов и саклабов. Ал-Истахри рядом с башкирами упоминал печенегов. Арабский географ указывал, что существует два вида басджиртов. Первый живет рядом с огузами и Волжской Булгарией, другой — рядом с печенегами в Европе и граничит с Румом (Византией). Д. Аникеев придерживается мнения, что живущие рядом с печенегами басджирты — это венгры. У Ибн Хаукаля также есть сведения о басджиртах, которые вместе с баджанаками граничат с Румом. Необходимо отметить, что представители Балхской географической школы (традиция Джахайни) не называли венгров и башкир разными этнонимами.
Баджгурды: башкиры или венгры?
Необходимо также более детально остановиться на сведениях некоторых арабских и персидских историков и географов. Ал-Масуди сообщал о конфедерации четырех племен — баджанак, баджна, баджгурд и нукерде, которые воевали против кимаков, огузов, карлуков. Арабский историк отмечал, что вторая коалиция племен победила и следствием этого стало переселение печенегов в Европу.
В другом сочинении Масуди было описание войны четырех племен против ромеев, которую хронист датировал 932—933 гг. В источнике указано, что племена баджанак, баджна, баджгурд, нукерде напали на город W.l.nd.r. Этот город находился в византийском пограничье. По мнению Д. Аникеева и И. Коноваловой, под наименованием В.л.нд.р. упомянуто поселение Дебелт поблизости от Бургаса. Было указано, что племена тюрков баджанак, баджна, баджгурд и нукерде происходят от одного предка и нападают на страны аж до ал-Андалуса и на Рум. Четыре племени взяли Валандар, победили войско румийцев, а после этой кампании делали набеги на страны сакалиба и Рум, а также доходили до ал-Андалуса, Ифранджи (Европы), Джалалики (Галисии). Масуди указывал, что тогда у румийцев правил Арман (Роман Лакапин). В этих сведениях были скомбинированы данные о печенегах и венграх. Венгры соответственно в своих походах достигали Аквитании, Саксонии, Калабрии, но печенеги на западе не шли далее Венгрии, Болгарии, Византии.
Среди других племен было названо племя нукарда. С. Толстов сопоставлял его с Янгикентом. К. Маккартни считал, что ал-нукарда — это венгры, Д. Паулер придерживался похожего мнения. П. Голден отождествляет племя нукарда с племенем оногуров, точнее с испорченной формой наименования — onogurda. В. Бейлис и Й. Маркварт предложили вместо нукарда читать этноним как ункарда. И. Коновалова считает, что нукарда — это новгородцы. Д. Аникеев же полагает, что это венгры, а баджгурды — это башкиры. Н. Каплун сделала предположение, что баджгурды — это башкиры, а нукарда — это кангары. Украинская исследовательница поддержала мнение О. Прицака о том, что причиной войны между племенами двух коалиций была борьба за контроль над торговыми путями. Контроль печенегов над частью Великого шелкового пути противоречил интересам хазар, которые организовали антипеченежскую коалицию племен. Часть печенегов отступила на караванный путь между Волжской Булгарией и Хорезмом, который и описал Ибн Фадлан. Т. Левицкий и И. Коновалова оправдано считали, что баджгурды — это венгры. Мы предполагаем, что баджна и баджанак — это печенеги, а баджгурды — это венгры. Д. Аникеев считает, что печенеги воевали против Византии в 935 г. И. Коновалова датировала конфликт с Византией 934 годом, то есть временем набега венгров на владения ромеев. П. Голден считает, что альянсу из кимаков, хазар и карлуков противостояли оногуры, венгры и печенеги. Сообщение арабского хрониста о войнах двух коалиций племен не относилось к четко определенному времени, а отобразило ситуацию прибытия новых этнических групп в Восточную и Центральную Европу. Кимаки, карлуки и огузы вытеснили печенегов из центральноазиатских степей.
«Свой язык сопоставляли с языком франков»
Традиция называть венгров башгирдами присутствует и в персидских хрониках. Необходимо указать, что для обозначения венгров использовался еще и этноним керел, который был заимствован Джувейни и Рашид ад-Дином из «Сокровенного сказания монголов», где, кроме этого этнонима, упоминались еще этнонимы баджигит и мачжарат. Сведения Рашид ад-Дина о том, что Шибан принимал участие в походе на Волжскую Булгарию и Башкирию, необходимо воспринимать более чем критично. Персидский хронист указывал, что булары и башгирды являются христианами и граничат с франками. Описание битвы буларов было заимствовано из хроники Джувейни. Неудачная вставка Рашид ад-Дином описания битвы перед походом на Русь обусловила путаницу при описании событий «Великого Западного похода». Место келаров Джувейни в «Сборнике летописей» заняли булары. Рассказ о битве монголов с келарами и башгирдами далее скопировали Вассаф и Шереф ад-Дин Йазди. Битва с келарами и башгирдами — это битва с венгерским королем Белой IV и принцем Коломаном. Рашид ад-Дин считал буларов отдельным народом. Он сообщал, что булары и башгирды до его времени не совсем покорены монголами, что, понятное дело, не имело отношения к Волжской Булгарии и Башкирии. Что касается соседства с франками, то Венгрия и Польша как раз и были соседями Священной Римской империи.
Йакут сообщал, что башгирды придерживались ханафитского мазхаба ислама. Среди населения Халеба была община ал-Баджгардийа. Их Йакут охарактеризовал как светловолосых людей. Они считали своей родиной страну ал-Хункар и были подданными ее правителя, а свой язык сопоставляли с языком франков. Ал-Гарнати называл венгерского короля правителем башгирдов и упоминал, что в его войске служили мусульмане, которые воевали против румийцев (византийцев). Загадочные венгерские мусульмане не были светловолосыми, поскольку были булгарами и хорезмийцами.
Названия племен как главное доказательство
Обычно свидетельством связей венгров с башкирами считают венгерскую этнонимию. Константин Багрянородный указывал, что у венгров семь племен — неки, мегери, куртугермат, тариана, генах, кари, каси. Эти племена на венгерском языке назывались ньек, медьер, курт и дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. А. Новосельцев и Г. Литаврин считали, что этноним дьярмат можно сопоставить с башкирским юрматы, а также отмечали, что только два этнонима — медьер и ньек – являются финно-угорскими, а все остальные тюркские. Того же мнения придерживался и В. Шушарин. В. Спиней считает, что к тюркским относились все этнонимы, кроме медьер. Два этнонима енё и дьярмат имеют параллели в башкирской этнонимии.
Д. Немет считает, что ньек можно сопоставить с башкирским племенем нагман, кесе — с кесе-табын, енё — с еней. Гипотеза венгерского исследователя получила широкую поддержку в башкирской и российской историографиях. Р. Кузеев и Т. Гарипов некритически восприняли статью Д. Немета. Кроме того, этот венгерский ученый отождествлял дьюла и юламан, хотя племени с таким названием у венгров не было. П. Голден считал, что тюркскими были племена курт-дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. Среди кланов венгров был zuard, который П. Голден сопоставлял с саварт-асфалами. Еще Д. Паулер отождествлял дьярмат и юрматы, енё и еней. Но только первая пара этнонимов считалось допустимой Л. Лигетти.
Построения Д. Немета в свое время были раскритикованы И. Мандоки-Конгуром. Также исследователь отмечал, что нельзя сопоставлять этнонимы енё и еней, как нельзя принять и другие отождествления, кроме куртдьярмат и юрматы. Скептически на башкиро-венгерских отождествления смотрел и З. Гомбоц. И. Зимони отмечал, что даже отождествление дьярмат и юрматы вызывает ряд затруднений. Многие тюркские заимствования в венгерском языке являются булгаризмами. В. Шушарин считал, что наименование тарьян среди венгерских племен происходило от тюрков, племя енё соответствовало башкирскому еней, дьярмат — башкирскому юрматы, кюрт также тюркское наименование. Венгерскими племенами российский ученный считал медьер и ньек. При освещении контрверсивных вопросов он отмечал, что И. Мандоки-Конгур критиковал сопоставление ньек с нагман и кеси с кеси табын. Название же племени кер имело как тюркскую, так и венгерскую этимологии, при этом он считал более убедительной вторую. Название одного из венгерских племен (медьер) стало самоназванием целого народа. А. Рона-Таш отмечал, что отождествление дьярмат и юрматы сложное с точки зрения лингвистики. Отождествление ене и еней не вызывало у исследователя вопросов, как и возможность перехода медьер в мишер. Ученый также выдвинул предположение о происхождении этникона угры (славянский этникон для обозначения венгров) от оногуров и югры. Но отождествление ньек и нагман историк считает неверным, как и отождествление кесе и кеси.
Окончание следует
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Как тут не поклоняться.
Многие девственные народы поклоняются фаллосу и ныне.
Человечество прошло через "фаллическую культуру".
Это нынешние "дикие школьники" думают, что всё знают и могут объяснить.
Да и многие современные архитектурные сооружения напоминают фаллос.
Памятник фаллосу стоит в одном из западноевропейских городов.
Какое ещё Вам надо "научное объяснение"?
Из Википедии:
"Фалли́ческий культ — обобщённое название группы верований различных древних (Ассирия, Вавилония, Эллада, Крит, цивилизации древних народов Америки) и современных культур (синтоизм в Японии, а также Индия, племена Африки, Южной Америки, Австралии и Океании), характеризующихся экстатическими ритуалами, посвящёнными порождающей силе жизни, символически представленной в виде фаллоса (мужского полового органа) или извержения его семени[1].
На древние минареты посмотрите.
И у арабов был фаллический культ до принятия ислама.
С фаллосом сравнение не подходит... Да и минареты начали возводить не в "дикие" , первобытные времена.В исламе нет причастия, может это в подсознании взывает такие ассоциации?! Всё по смыслу и обдуманно!
Если это конечно не коммерческая тайна...
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94859-yaroslav-pilipchuk-o-bashkirsko-vengerskoy-probleme
Да, о башкирах на Средней Волге учёные писали уже в начале 10 века, в 922 году - Ибн Фадлан.
А когда впервые учёные написали о татарах на Средней Волге?
В начале 13 века?
Получается, что башкиры жили на Средней Волге и Приуралье задолго до татар?
И ещё.
Ибн Фадлан пишет в своей Книге, что в 922 году на Средней Волге добровольно Ислам приняли "сакалибы" - т.е. славяне и их руководители-элита булгары.
Почему эти хорошо известные "историкам" факты замалчиваются многие века?
В чём дело?
Ведь история это "наука", а не "политика"?
Правильно понимаю?
Он до сих пор верит, что монголы завоевали татар (тюрок).
У него даже диссертация называется "Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94859-yaroslav-pilipchuk-o-bashkirsko-vengerskoy-probleme
Современные местные историки уже давным давно доказали, что монголы это татары, а татары это монголы.
В начале 13 века?
В принципе так начали называть местные тюркские племена и народы родственные завоевателям.Ведь , когда Карпини посетил места прежнего проживания "венгров". он обнаружил людей, которые назывались татарами, но это не значит , что венгры (башкиры) исчезли , они просто , как бы "перевоплотились! Вообще то трудно вообразить , что татаро-монголы совершили марш бросок , откуда то издалека , из монгольских степей, они дислоцировались ближе на Дону и в низовьях Волги, бывших хазарских землях и нужно уверенно полагать, что это были половцы, те же хазары (казаков) и булгары и конечно башкиры(венгры), короче похоже из этих народов в основном сформировалась Золотая Орда, тогда можно объяснить наличие практически одинаковых гаплогруппы "завоевателей" с контролируемым населением!
В начале 13 века?
Интересно то, что в своих описаниях живших тогда на родах на определённой местности ссылаются на записки Ибн Фадлана, как на исторический документ, а башкиры ещё на устные предания, шэжере, но ведь и у русского народа сохранились такие предания и в форме былин передавались из поколения в поколение, вот например в былинах об Илье Муромце, герое жившем лет за сто до так называемого татаро монгольского нашествия , описывается бой с татарами у города Чернигова, где три "златокудрых" татарских царевича привели на сражение свои войска, а откуда они в то время , задолго до битвы на Калке.Возможно термин "татар" использовался не только у восточных тюрков, нужно думать , это был военный термин и он включался , как обозначение тюрков-воинов, то есть находящихся в состоянии войны?
Ведт и Российской Империи стали называть так тюрков -мусульман оказывавших сопротивление, то есть воюющих и только после примирения некоторых из них они вернули или обрели другие этнонимы! Известно, что булгары(казанские татары) , не говоря о кавказских и крымских татарах очень долго противостояли давлению на свои преобразования !? Скажем так и "заторчали"!
Сведения Ибн Фадлана о принятии сакалибами-славянами добровольно Ислама в 922 году на Средней Волге подтверждаются современными археологическими исследовании о проживании славян на Средней Волге уже с 4-7 вв.
Что касается "племен Майя", то вот что можно прочитать в Википедии:
"Современные индейцы и эскимосы генетически близки жителям Азии. В частности, согласно данным генетических исследований Мичиганского университета, генотипы ряда индейских племён близки к генотипам некоторых народов Сибири. Это подтверждает гипотезу о том, что предки современных индейцев и эскимосов переселились в Америку из Азии. Одним из предполагаемых путей переселения считается так называемый «Берингийский мост» — древний широкий перешеек между Америкой и Азией на месте нынешнего Берингова пролива, исчезнувший более 12 тыс. лет назад[1][2][3].
Мичиганскому университету можно думаю доверять.
Вот например часть древних булгар из прикаспийских степей степей ушли на Дунай, а другая часть на Каму.
А венгерские (мадьярские) племена "отпутешествовали" со Средней Волги на "Средний Дунай".
И таких примеров множество.
Но самое главное - археологические исследования, они свидетельствуют о том, что отдельные славянские племена жили на Средней Волге уже с 4-7 вв.
Да и Ибн Фадлан пишет в своей Книге о принятии Ислама сакалибами-славянами.
Что-то похожее произошло и в Дунайской Болгарии.
И там пришельцы булгары подчинили местные славянские племена, образовали государство и приняли вместе со славянами религию Единобожия - Христианство.
А на Средней Волге пришельцы булгары после подчинения славянских (именьковцы) и финно-угорских племен тоже приняли вместе с ними религию Единобожия - Ислам.
Поразительна настойчивость некоторых, которые хотят пометить все возможные территории как "славянские" или "русские". Аналогии приходят с собакой, которая пометила во дворе столбики и деревья. Остановилась в задумчивости перед только что припарковавшейся машиной, и... на всякий случай тоже пометила...)))
О "языке" никто и не говорил.
Вы первый начали о "языке" - да ещё в такой истерической форме.
Да и аналогии странные у Вас при словах "славяне", "русские" возникают - какие-то расистские и зооморфологические.
Правильно понял, что основная мысль Вашего истерического комментария - надо отменить археологию, археологические раскопки?
И не уж-то Вы думаете, что "язык" остается неизменным на протяжении тысячелетий?
Такое возможно только в том случае, если общество не развивается, не создает новых технологий, не занимается искусством и наукой и т.д.
Вряд ли такое возможно на практике, в жизни - такое общество просто вымрет вместе с "языком".
Так что давайте, показывайте, где вы нашли надпись "Здесь был именьковский славянин Геннадий"...)))
Да ещё в Бухаре.
Что там делал учёный араб?
Или Вы вместе с ним сидели и "гоняли чаи"?)))
Давно уже доказано, что Книга Ибн Фадлана не подделка.
Да и славяне всегда славились тем, что "путешествовали" не как все "умные" люди с Востока на Запад, а почему-то двигались славяне с Запада на Восток.
Это хорошо известный научный факт.
Ну вот почему-то тянуло славян на Восток.
Видать чувствовали, что там живут их родственные души.
И тела)))
Значит по Вашему пока человек молчит, то его этническую принадлежность определить нельзя?
А как же культура?
Одежда, жилища, предметы быта и искусства и т.д. - они ведь свидетельствуют об этнической принадлежности?
По этим "материальным" остаткам быта археологи и историки и выдвигают гипотезы об этнической принадлежности живших сотни, а порой и тысячи лет назад людей.
А Вы всё хотите, чтобы лично для вас 1000 лет назад высекали надписи "Здесь был Вася"?
И если таковой надписи нет, то эти археологические артефакты ТОЧНО не принадлежат славянам.
Странная у Вас логика.
Успокойтесь - всё будет хорошо.
Всё будет, как Вы хотите.
И лучше не читайте - ничего не читайте.
Еще Екклизиаст писал в 3-м веке до нашей эры "Много читать - утомительно для тела".
Да и это пожалуй вранье...
Вы правы...
Не было никаких Екклезиастов, да и протонов, с нейтронами и электронами тоже нет.
Надо доверять только своим органам чувств.
Вы правы на 100%.
Правда и здесь не так все ясно и понятно, как кажется на первый взгляд.
Откуда например появилась пословица "Не верь глазам своим".
Кому верить-то тогда, если и "своим глазам" верить нельзя?
Только Вам и можно теперь верить.
Путь с Балтики по Волге и Дону вначале был единственный для Руси. И он функционировал, пока не осложнились отношения с хазарами.
Бред! Князь русов являлся вассалом хазарскому кагана и какие между ними могли быть отношения, каган приказывал князь исполнял! После природной катастрофы и нанесения поражения арабами , хазары окончательно ослабели, страна пришла в упадок, чем воспользовались и бывшие её вассалы, начали добивать своих бывших господ!
Это каким образом
945 год Князь Игорь (Ингвард)только что выплатил хазарам очередную дань, но в этот раз размер дани хазары сочли недостаточной. Пришлось Игорю снова идти по людям и заново добывать мед и шкурки для хазарской дани.( Был убит славянами,-древлянами.)
Они живут только настоящим - сплошная физиология.
Венгерский язык
Самоназвание
Magyar nyelv
Страны
Венгрия, Румыния, Словакия, Украина, Сербия, Хорватия, Австрия, Словения
Общее число говорящих
14 млн
Уральские языки
Финно-угорские языки
Угорские языки
Письменность
латиница (венгерский алфавит Распространение венгерского языка в Европе
Венге́рский язы́к (magyar, magyar nyelv, устаревшее название — мадьярский язык) — язык венгров. Принадлежит к финно-угорской семье языков, внутри которой он вместе с МАНСИЙСКИМ и ХАНТЫЙСКИМ языками составляет УГОРСКУЮ группу.
Двигаясь через Урал, далее по Русской равнине через Карпаты к территории современной Венгрии, правенгерские племена контактировали с многочисленными славянскими народами и племенными группами, а также с тюрками и иранцами. Это нашло отражение в лексике венгерского языка: в нём сохранилось много иранских и тюркских заимствований. Но, как и в румынском, наиболее многочисленны славянизмы — несколько тысяч. Результатом этих процессов стал современный лексикон венгерского языка, на 21 % состоящий из исконной угро-финской лексики, на 20 % — из слов славянского происхождения, на 11 % — из немецких, на 9 % — из тюркских, на 9 % — латино-греческих. У славян заимствованы слова: medve (медведь), málna (малина), mák (мак). К славянским заимствованиям относится в первую очередь многочисленная лексика государственной и общественной жизни, термины земледелия и животноводства, рыболовства и охоты, названия ремёсел, разнообразная утварь жилища и домашнего хозяйства, предметы одежды, дни недели и т. д. Славянские заимствования, как правило, имеют неогублённую (сильную) «а» (á); в тюркских по происхождению словах «а» огублена (а). К тюркским заимствованиям относятся слова gyümölcsök («фрукты», ср. тюркск. йемиш/yemiş, чув. çимĕç), а также alma (яблоко). Остальные 30 % словаря составляют слова неясного происхождения, которых так же много и в соседнем — румынском языке.
При этом, однако, нужно учитывать, что частотность исконной МАДЬЯРСКОЙ лексики выше, а потому РАЗГОВОРНАЯ и ПИСЬМЕННАЯ речь состоит из
УГРО-финских корней на 80—90 % (так же, как в английском — в словаре преобладает романская лексика, а в речи — германская).
Когда мадьяр из их земель на части территории Средней Волги вытеснили барсилы -аланы и булгары , они ушли на юг и там они жили не более одного века , когда они из за давления печенегов и хазар ушли в Паннонию
С ними ушли и 3 хазарских племени , которые не были довольны политикой Хазарского кагана