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Между турками и башкирами: где прародина венгров?

07:00, 06.04.2018 60 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны

Между турками и башкирами: где прародина венгров? Фото: wikipedia.org (Арпад Фести, Л. Меднянский и Е. Барчаи. «Переход князя Арпада через Карпаты»)

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. На этот раз он обращается к башкирско-венгерской проблеме — одному из самых, по его мнению, интересных сюжетов истории Волго-Уральского региона. Украинский историк анализирует большой массив средневековых источников и венгерских и российских научных исследований, посвященных вопросу: можно ли локализовать прародину венгров в Башкирии?

Угры, унгры, унгари

Для начала необходимо выяснить, под какими этнонимами венгры были известны соседям. Лев Мудрый, Константин Багрянородный и Продолжатель Феофана называли венгров турками. Венгры воспринимались византийцами как очередное кочевое племя из глубин степей, они даже не делали попыток как-то их выделить. Лев Мудрый, пересказывая трактат Маврикия, фактически ставил знак равенства между тюркютами Маврикия и венграми современниками. Лев Диакон называл венгров гуннами, а продолжатель Георгия Амартола — унграми, гуннами и турками. Он одним из первых упомянул новый этноним. Унграми венгры названы также в «Житии Василия Нового» и «Чудесах святого Георгия».

Влияние византийской исторической традиции на славян было заметным, поскольку при переводе на славянские языки этноним турки автоматически переводили как угры. С этим и связаны упоминания Нестора о войне Ираклия в союзе с уграми (реально с тюркютами) и о переселении белых угров (на самом деле оногуров Аспаруха). При описании переселения венгров в Паннонию Нестор называл венгров черными уграми. Этноним угры использовался для обозначения венгерского королевства. В «Повестии о латынянах» и «Житии Наума» угров назвали пеонами. Имитируя византийскую историческую традицию, их авторы заменили современный этноним на архаичный этникон давно исчезнувшего народа.

В еврейской книге «Иосиппон» венгры были названы уграми — очевидно, источник информации автора был славянским. Иосиф бен Горион называл венгров унгари, используя этникон, распространенный в Западной Европе для обозначения венгров. В еврейско-хазарской переписке каган Иосиф называл венгров х-г-рим. Названия ungari и hungari использовались во многих хрониках, написанных на латыни. Фактически евреи и хазары использовали для обозначения венгров разные этниконы, заимствованные у посредников в торговле.

Лев Мудрый (мозаичное изображение в соборе св. Софии), пересказывая трактат Маврикия, фактически ставил знак равенства между тюркютами Маврикия и венграми современниками. Фото wikipedia.org

В мусульманском мире долгое время не знали о башкирах

В части арабских и персидских источников венгров называли по наименованию главного племени — ал-маджгарийа (Ибн Русте, автор «Худуд ал-Алам», Гардизи и Тахир ал-Марвази). Путаница с обозначением башкир и венгров была порождена как раз сведениями некоторых арабо-персидских историков и географов. Ал-Гарнати в путевых заметках упоминал о башгирдах в стране ал-Ункарийа. Ибрагим б. Йакуб называл венгров ал-Ункали. Ал-Идриси называл башкир и венгров внешними и внутренними басджиртами. Йакут в своем географическом словаре соединил сведения о башкирах у Ибн Фадлана и сведения о Венгрии. Он сообщал о башгирдах, которые воюют против румийцев, и об их общине в городе Халеб.

Необходимо отметить, что в мусульманском мире о башкирах долгое время ничего не знали. Ибн Фадлан фактически первым упомянул их в своем описании путешествия в Волжскую Булгарию. Башкиры были охарактеризованы как охотники за головами, которых боялись соседи. Указывалось, что они кочевники и язычники.

Ал-Балхи сообщал, что басджиртов (башкир) 2 тысячи и что они хорошо защищены своими лесами. Это сообщение скопировали ал-Истахри и ал-Идриси. Ал-Бируни упоминал, что башкиры живут в лесах и горах. Гардизи сообщал, что Басджирт жил между владениями кимаков и хазар. Он возглавлял войско в 2 тысячи воинов. Хазар направил Басджирта на войну против огузов и саклабов. Ал-Истахри рядом с башкирами упоминал печенегов. Арабский географ указывал, что существует два вида басджиртов. Первый живет рядом с огузами и Волжской Булгарией, другой — рядом с печенегами в Европе и граничит с Румом (Византией). Д. Аникеев придерживается мнения, что живущие рядом с печенегами басджирты — это венгры. У Ибн Хаукаля также есть сведения о басджиртах, которые вместе с баджанаками граничат с Румом. Необходимо отметить, что представители Балхской географической школы (традиция Джахайни) не называли венгров и башкир разными этнонимами.

Баджгурды: башкиры или венгры?

Необходимо также более детально остановиться на сведениях некоторых арабских и персидских историков и географов. Ал-Масуди сообщал о конфедерации четырех племен — баджанак, баджна, баджгурд и нукерде, которые воевали против кимаков, огузов, карлуков. Арабский историк отмечал, что вторая коалиция племен победила и следствием этого стало переселение печенегов в Европу.

В другом сочинении Масуди было описание войны четырех племен против ромеев, которую хронист датировал 932—933 гг. В источнике указано, что племена баджанак, баджна, баджгурд, нукерде напали на город W.l.nd.r. Этот город находился в византийском пограничье. По мнению Д. Аникеева и И. Коноваловой, под наименованием В.л.нд.р. упомянуто поселение Дебелт поблизости от Бургаса. Было указано, что племена тюрков баджанак, баджна, баджгурд и нукерде происходят от одного предка и нападают на страны аж до ал-Андалуса и на Рум. Четыре племени взяли Валандар, победили войско румийцев, а после этой кампании делали набеги на страны сакалиба и Рум, а также доходили до ал-Андалуса, Ифранджи (Европы), Джалалики (Галисии). Масуди указывал, что тогда у румийцев правил Арман (Роман Лакапин). В этих сведениях были скомбинированы данные о печенегах и венграх. Венгры соответственно в своих походах достигали Аквитании, Саксонии, Калабрии, но печенеги на западе не шли далее Венгрии, Болгарии, Византии.

Переход мадьяров через Карпаты. Chronicon Pictum, 1360. Фото wikipedia.org

Среди других племен было названо племя нукарда. С. Толстов сопоставлял его с Янгикентом. К. Маккартни считал, что ал-нукарда — это венгры, Д. Паулер придерживался похожего мнения. П. Голден отождествляет племя нукарда с племенем оногуров, точнее с испорченной формой наименования — onogurda. В. Бейлис и Й. Маркварт предложили вместо нукарда читать этноним как ункарда. И. Коновалова считает, что нукарда — это новгородцы. Д. Аникеев же полагает, что это венгры, а баджгурды — это башкиры. Н. Каплун сделала предположение, что баджгурды — это башкиры, а нукарда — это кангары. Украинская исследовательница поддержала мнение О. Прицака о том, что причиной войны между племенами двух коалиций была борьба за контроль над торговыми путями. Контроль печенегов над частью Великого шелкового пути противоречил интересам хазар, которые организовали антипеченежскую коалицию племен. Часть печенегов отступила на караванный путь между Волжской Булгарией и Хорезмом, который и описал Ибн Фадлан. Т. Левицкий и И. Коновалова оправдано считали, что баджгурды — это венгры. Мы предполагаем, что баджна и баджанак — это печенеги, а баджгурды — это венгры. Д. Аникеев считает, что печенеги воевали против Византии в 935 г. И. Коновалова датировала конфликт с Византией 934 годом, то есть временем набега венгров на владения ромеев. П. Голден считает, что альянсу из кимаков, хазар и карлуков противостояли оногуры, венгры и печенеги. Сообщение арабского хрониста о войнах двух коалиций племен не относилось к четко определенному времени, а отобразило ситуацию прибытия новых этнических групп в Восточную и Центральную Европу. Кимаки, карлуки и огузы вытеснили печенегов из центральноазиатских степей.

«Свой язык сопоставляли с языком франков»

Традиция называть венгров башгирдами присутствует и в персидских хрониках. Необходимо указать, что для обозначения венгров использовался еще и этноним керел, который был заимствован Джувейни и Рашид ад-Дином из «Сокровенного сказания монголов», где, кроме этого этнонима, упоминались еще этнонимы баджигит и мачжарат. Сведения Рашид ад-Дина о том, что Шибан принимал участие в походе на Волжскую Булгарию и Башкирию, необходимо воспринимать более чем критично. Персидский хронист указывал, что булары и башгирды являются христианами и граничат с франками. Описание битвы буларов было заимствовано из хроники Джувейни. Неудачная вставка Рашид ад-Дином описания битвы перед походом на Русь обусловила путаницу при описании событий «Великого Западного похода». Место келаров Джувейни в «Сборнике летописей» заняли булары. Рассказ о битве монголов с келарами и башгирдами далее скопировали Вассаф и Шереф ад-Дин Йазди. Битва с келарами и башгирдами — это битва с венгерским королем Белой IV и принцем Коломаном. Рашид ад-Дин считал буларов отдельным народом. Он сообщал, что булары и башгирды до его времени не совсем покорены монголами, что, понятное дело, не имело отношения к Волжской Булгарии и Башкирии. Что касается соседства с франками, то Венгрия и Польша как раз и были соседями Священной Римской империи.

Йакут сообщал, что башгирды придерживались ханафитского мазхаба ислама. Среди населения Халеба была община ал-Баджгардийа. Их Йакут охарактеризовал как светловолосых людей. Они считали своей родиной страну ал-Хункар и были подданными ее правителя, а свой язык сопоставляли с языком франков. Ал-Гарнати называл венгерского короля правителем башгирдов и упоминал, что в его войске служили мусульмане, которые воевали против румийцев (византийцев). Загадочные венгерские мусульмане не были светловолосыми, поскольку были булгарами и хорезмийцами.

Битва с келарами и башгирдами — это битва с венгерским королем Белой IV и принцем Коломаном. Chronicon Pictum. Фото wikipedia.org

Названия племен как главное доказательство

Обычно свидетельством связей венгров с башкирами считают венгерскую этнонимию. Константин Багрянородный указывал, что у венгров семь племен — неки, мегери, куртугермат, тариана, генах, кари, каси. Эти племена на венгерском языке назывались ньек, медьер, курт и дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. А. Новосельцев и Г. Литаврин считали, что этноним дьярмат можно сопоставить с башкирским юрматы, а также отмечали, что только два этнонима — медьер и ньек – являются финно-угорскими, а все остальные тюркские. Того же мнения придерживался и В. Шушарин. В. Спиней считает, что к тюркским относились все этнонимы, кроме медьер. Два этнонима енё и дьярмат имеют параллели в башкирской этнонимии.

Д. Немет считает, что ньек можно сопоставить с башкирским племенем нагман, кесе — с кесе-табын, енё — с еней. Гипотеза венгерского исследователя получила широкую поддержку в башкирской и российской историографиях. Р. Кузеев и Т. Гарипов некритически восприняли статью Д. Немета. Кроме того, этот венгерский ученый отождествлял дьюла и юламан, хотя племени с таким названием у венгров не было. П. Голден считал, что тюркскими были племена курт-дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. Среди кланов венгров был zuard, который П. Голден сопоставлял с саварт-асфалами. Еще Д. Паулер отождествлял дьярмат и юрматы, енё и еней. Но только первая пара этнонимов считалось допустимой Л. Лигетти.

Построения Д. Немета в свое время были раскритикованы И. Мандоки-Конгуром. Также исследователь отмечал, что нельзя сопоставлять этнонимы енё и еней, как нельзя принять и другие отождествления, кроме куртдьярмат и юрматы. Скептически на башкиро-венгерских отождествления смотрел и З. Гомбоц. И. Зимони отмечал, что даже отождествление дьярмат и юрматы вызывает ряд затруднений. Многие тюркские заимствования в венгерском языке являются булгаризмами. В. Шушарин считал, что наименование тарьян среди венгерских племен происходило от тюрков, племя енё соответствовало башкирскому еней, дьярмат — башкирскому юрматы, кюрт также тюркское наименование. Венгерскими племенами российский ученный считал медьер и ньек. При освещении контрверсивных вопросов он отмечал, что И. Мандоки-Конгур критиковал сопоставление ньек с нагман и кеси с кеси табын. Название же племени кер имело как тюркскую, так и венгерскую этимологии, при этом он считал более убедительной вторую. Название одного из венгерских племен (медьер) стало самоназванием целого народа. А. Рона-Таш отмечал, что отождествление дьярмат и юрматы сложное с точки зрения лингвистики. Отождествление ене и еней не вызывало у исследователя вопросов, как и возможность перехода медьер в мишер. Ученый также выдвинул предположение о происхождении этникона угры (славянский этникон для обозначения венгров) от оногуров и югры. Но отождествление ньек и нагман историк считает неверным, как и отождествление кесе и кеси.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 60

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Ярослав. Я еще плохо знаю историю. Вот башкиры кто тюрки или фино-угры? Ибн-Фадлан писал что они поклоняются фаллосу, есть этому научное объяснение?
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    Анонимно 06 апр
    Все народы прошли в своё время - тысячелетия назад - через поклонение фаллосу - удивительно же, вставил эту штуковину и через 9 месяцев у женщины родился ребенок.
    Как тут не поклоняться.
    Многие девственные народы поклоняются фаллосу и ныне.
    Человечество прошло через "фаллическую культуру".
    Это нынешние "дикие школьники" думают, что всё знают и могут объяснить.
    Да и многие современные архитектурные сооружения напоминают фаллос.
    Памятник фаллосу стоит в одном из западноевропейских городов.
    Какое ещё Вам надо "научное объяснение"?
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    Анонимно 06 апр
    А башкиры фино-угры или тюрки?
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    Анонимно 06 апр
    А почему фино-угры и булгары не поклонялись фаллосу?
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    Анонимно 06 апр
    В своё время и они поклонялись.

    Из Википедии:

    "Фалли́ческий культ — обобщённое название группы верований различных древних (Ассирия, Вавилония, Эллада, Крит, цивилизации древних народов Америки) и современных культур (синтоизм в Японии, а также Индия, племена Африки, Южной Америки, Австралии и Океании), характеризующихся экстатическими ритуалами, посвящёнными порождающей силе жизни, символически представленной в виде фаллоса (мужского полового органа) или извержения его семени[1].
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    Анонимно 06 апр
    Все народы проходили фаллический культ.
    На древние минареты посмотрите.
    И у арабов был фаллический культ до принятия ислама.
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    Анонимно 06 апр
    Некоторые половецкие "бабы" напоминают соответствующий орган.
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    Анонимно 06 апр
    Минареты отождествляют культ Неба. до ислама:Аллат (Алилат, ал-Лат, Лат, Илат) (др.-араб - allat, lt,lt) - в древнеарабской мифологии - богиня неба и дождя.
    С фаллосом сравнение не подходит... Да и минареты начали возводить не в "дикие" , первобытные времена.В исламе нет причастия, может это в подсознании взывает такие ассоциации?! Всё по смыслу и обдуманно!
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    Анонимно 09 апр
    ой я вас умоляю... а паска как предмет это что?
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    Анонимно 06 апр
    Именьковцы - предки удмуртов и казанских татар. Факт уже установленный.
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    Анонимно 06 апр
    Кем "установленный"?
    Если это конечно не коммерческая тайна...
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    Анонимно 06 апр
    Бяшкирскими великими хисториками конечно!
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    Анонимно 07 апр
    Именьковцы группа древнеславянских племен из Полесья. Напоьских сначала об их языке писал вначале как о славянском, потом очень осторожно о балто-славянском, но намного ближе к реконструируемому праславянскому чем к балтийским. То есть просто говоря особый древнеславянский диалект, а не обобщенный теоретический глобальный балто-славянский.
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    Анонимно 06 апр
    Как бы там ни было, Ярослав Пилипчук, молодец, правильным , нужным делом занимается!
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    Анонимно 06 апр
    Башкиры - тюрки, язык очень близок к татарскому: мы понимаем друг-друга совершенно свободно. И живем вперемежку. рядышком. Но что интересно, среди всех тюркских языков отличается обилием шепелявых, переднеязычных звуков, таких, как английские th ( then, thousend). Очень далеко от нас, в Средней Азии есть туркменский язык, и в нем также имеются такие шепелявые согласные. Вообще-то, есть теория, что башкиры (башкортлар) первоначально произошли от хантов и манси и в свое время перекочевали ближе к Уралу. А ханты и манси, как известно, угры, т о есть финское племя. А башкиры, видимо под воздействием предков сегодняшних татар - волжских булгар, и возможно, еще под сильным влиянием казахов и киргиз (также тюрки. но сильно монголоидные, они же сибирские тюрки) постепенно отюрчились. Ислам приняли намного позже, чем булгары (татары), поскольку вплоть до конца 19-го века еще были кочевниками-скотоводами. А в такой среде нельзя жить по строгим канонам ислама да и сегодня. как и казахи, кригизы, башкиры скорее условные мусульмане, чем истинные.
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    Анонимно 11 апр
    они жэ так над вами подшутили и вы поверили и до сих поклоняетесь фаллосу.
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  • Анонимно 06 апр
    "Ибн Фадлан фактически первым упомянул их [башкир] в своем описании путешествия в Волжскую Булгарию".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94859-yaroslav-pilipchuk-o-bashkirsko-vengerskoy-probleme

    Да, о башкирах на Средней Волге учёные писали уже в начале 10 века, в 922 году - Ибн Фадлан.

    А когда впервые учёные написали о татарах на Средней Волге?
    В начале 13 века?

    Получается, что башкиры жили на Средней Волге и Приуралье задолго до татар?

    И ещё.
    Ибн Фадлан пишет в своей Книге, что в 922 году на Средней Волге добровольно Ислам приняли "сакалибы" - т.е. славяне и их руководители-элита булгары.

    Почему эти хорошо известные "историкам" факты замалчиваются многие века?
    В чём дело?
    Ведь история это "наука", а не "политика"?
    Правильно понимаю?
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    Анонимно 06 апр
    Автор статьи безнадёжно отстал от современной исторической науки.
    Он до сих пор верит, что монголы завоевали татар (тюрок).
    У него даже диссертация называется "Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94859-yaroslav-pilipchuk-o-bashkirsko-vengerskoy-probleme

    Современные местные историки уже давным давно доказали, что монголы это татары, а татары это монголы.
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    Анонимно 06 апр
    . В Евразии основной гаплогруппой является R, в том числе R1a b R1b. У поляков, белорусов, украинцев, русских и в том числе и татар преобладающей является гаплогруппа R1a о которой можно с уверенностью говорить как о сакской (скифской). У монгол, которые до восточной Европы практически не доходили и соответственно ни каких следов своего присутствия не оставили, гаплогруппа - О. Такая же гаплогруппа у большинства казахов. Вот они и есть потомки монгол. Основное войско Бату хана (он сам был татарином) были центрально азиатские татары. Чингиз хан уничтожил только один род татар укравших у него невесту, которую он вернул уже с ребенком. Это был Джучи хан-отец хана Батыя.
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    Анонимно 06 апр
    Вы статью внимательно читали Ибн Фадлан встретил башгирд(венгров) они тогда были кочевниками,к современных башкирам отношения никакого не имеют. Путаница в названии привела современных башкир в тупик.
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    Анонимно 08 апр
    Читайте оригинал. У ибн Фадлана башкиры не указываются как кочевники. Речи об этом нет.
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    Анонимно 16 апр
    Какой оригинал ,Аллах или бог с вами,о чем вы, нет оригинала никакого,есть только поздние переписки.
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    Анонимно 06 апр
    А когда впервые учёные написали о татарах на Средней Волге?
    В начале 13 века?
    В принципе так начали называть местные тюркские племена и народы родственные завоевателям.Ведь , когда Карпини посетил места прежнего проживания "венгров". он обнаружил людей, которые назывались татарами, но это не значит , что венгры (башкиры) исчезли , они просто , как бы "перевоплотились! Вообще то трудно вообразить , что татаро-монголы совершили марш бросок , откуда то издалека , из монгольских степей, они дислоцировались ближе на Дону и в низовьях Волги, бывших хазарских землях и нужно уверенно полагать, что это были половцы, те же хазары (казаков) и булгары и конечно башкиры(венгры), короче похоже из этих народов в основном сформировалась Золотая Орда, тогда можно объяснить наличие практически одинаковых гаплогруппы "завоевателей" с контролируемым населением!
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    Анонимно 06 апр
    А когда впервые учёные написали о татарах на Средней Волге?
    В начале 13 века?
    Интересно то, что в своих описаниях живших тогда на родах на определённой местности ссылаются на записки Ибн Фадлана, как на исторический документ, а башкиры ещё на устные предания, шэжере, но ведь и у русского народа сохранились такие предания и в форме былин передавались из поколения в поколение, вот например в былинах об Илье Муромце, герое жившем лет за сто до так называемого татаро монгольского нашествия , описывается бой с татарами у города Чернигова, где три "златокудрых" татарских царевича привели на сражение свои войска, а откуда они в то время , задолго до битвы на Калке.Возможно термин "татар" использовался не только у восточных тюрков, нужно думать , это был военный термин и он включался , как обозначение тюрков-воинов, то есть находящихся в состоянии войны?
    Ведт и Российской Империи стали называть так тюрков -мусульман оказывавших сопротивление, то есть воюющих и только после примирения некоторых из них они вернули или обрели другие этнонимы! Известно, что булгары(казанские татары) , не говоря о кавказских и крымских татарах очень долго противостояли давлению на свои преобразования !? Скажем так и "заторчали"!
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    Анонимно 06 апр
    В исторических хрониках есть упоминание о том, что для охраны границ Золотой Орды хан Батый выслал в 1242 году в пределы , находящиеся на территории современной Украины множество булгар?! И герб Украины совпадает с тамгой главного булгарского племени Дуло?!...
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    Анонимно 10 апр
    На территории современных областей Оренбургской, Челябинской, Курганской и на территории современной Башкирии обитали предки современных башкир. А также на территории современной Татарии. Но в жерновах истории, особенно постарались русские цари, территория башкир уменьшилась в несколько раз.
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  • Анонимно 06 апр
    Интересно читать измышления на исторические темы.С запада до Польши или Прибалтики добрался миссинер-разведчик послушал рассказы купцов а вернувшись написал доклад где всю неизвестную территорию назвал Тартарией практически от Волги до Тихого океана о котором и знать то никто не знал.А в это время где нибудь в Бухаре сидел в чайхане Ибн Фалдан и тоже слушал рассказы купцов которые ходили в Булгарию.И он тоже написал для своего правителя книгу мало чем отличающуюся от сказок тысячи и одной ночи.А по прошествии тысячелетия сидят учёные люди и на основе этих сказаний выдумывают новые небылицы.Ну а если пойти дальше и начать разбирать названия родов,рек и гор то может оказаться что мы в самом близком родстве с племенами Майя или ещё с кем то по ту сторону океана.Из букв количество которых ограничено можно сложить любое слово и перевести его тоже при желании можно на любой язык.
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    Анонимно 06 апр
    А русские монахи были в странах Европы, видели сражение на Калке и столицу Сибирского ханства? Они баснописцы ещё хлеще. Многие их байки - пересказ библейских и других похожих историй-сказок.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Русские летописцы были учёными монахами и свой труд считали служением богу. Лгать - значит погубить свою душу. Поэтому лжи в летописях нет!
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    Анонимно 06 апр
    почему же тогда в русских летописях нет ничего про грабительский поход князя Игоря на мирных кыпчаков (половцев), что правдиво описано в Слове о полку Игореве?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    В Ваших рассуждениях рациональное зерно есть - "ученый люд" любил пофантазировать и прежде и ныне, но не более.

    Сведения Ибн Фадлана о принятии сакалибами-славянами добровольно Ислама в 922 году на Средней Волге подтверждаются современными археологическими исследовании о проживании славян на Средней Волге уже с 4-7 вв.

    Что касается "племен Майя", то вот что можно прочитать в Википедии:

    "Современные индейцы и эскимосы генетически близки жителям Азии. В частности, согласно данным генетических исследований Мичиганского университета, генотипы ряда индейских племён близки к генотипам некоторых народов Сибири. Это подтверждает гипотезу о том, что предки современных индейцев и эскимосов переселились в Америку из Азии. Одним из предполагаемых путей переселения считается так называемый «Берингийский мост» — древний широкий перешеек между Америкой и Азией на месте нынешнего Берингова пролива, исчезнувший более 12 тыс. лет назад[1][2][3].

    Мичиганскому университету можно думаю доверять.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Так я о чём и говорю.Права пословица - поскреби чингайчгука.А религия так она и занимается ловлей человеческих душ.И вполне разумно что в Булгарии был принят ислам.Ведь по большому чсёту это был последний цивилизованный город на этом пути за мехами.А большинство купцов были из Азии.Ну и для них наверняка были построены как и сейчас и караван-сараи вип-класса ну и конечно мечети.Вот народ и потянулся.А вот был ли народ славянами это большой вопрос.Если принять во внимание что славяне произошли от готов и ореал их распространялся западнее Волги и их основным занятием было прибивать щиты на воротах Царьграда.И разделяло их с Булгарией тысяча километров и куча всякого на этих километрах живущего народа.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    А почему бы и отдельным славянским племенам не "попутешествовать"?

    Вот например часть древних булгар из прикаспийских степей степей ушли на Дунай, а другая часть на Каму.

    А венгерские (мадьярские) племена "отпутешествовали" со Средней Волги на "Средний Дунай".

    И таких примеров множество.

    Но самое главное - археологические исследования, они свидетельствуют о том, что отдельные славянские племена жили на Средней Волге уже с 4-7 вв.

    Да и Ибн Фадлан пишет в своей Книге о принятии Ислама сакалибами-славянами.

    Что-то похожее произошло и в Дунайской Болгарии.
    И там пришельцы булгары подчинили местные славянские племена, образовали государство и приняли вместе со славянами религию Единобожия - Христианство.

    А на Средней Волге пришельцы булгары после подчинения славянских (именьковцы) и финно-угорских племен тоже приняли вместе с ними религию Единобожия - Ислам.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    "Современные археологические исследования", как вы говорите, могут подтвердить что угодно, только не язык, на котором говорили в древности. Или вы воображаете, что на глиняных черепках неведомым славянским алфавитом написано "Здесь был славянин Вася"?)))
    Поразительна настойчивость некоторых, которые хотят пометить все возможные территории как "славянские" или "русские". Аналогии приходят с собакой, которая пометила во дворе столбики и деревья. Остановилась в задумчивости перед только что припарковавшейся машиной, и... на всякий случай тоже пометила...)))
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    А при чём тут "язык"???

    О "языке" никто и не говорил.
    Вы первый начали о "языке" - да ещё в такой истерической форме.
    Да и аналогии странные у Вас при словах "славяне", "русские" возникают - какие-то расистские и зооморфологические.

    Правильно понял, что основная мысль Вашего истерического комментария - надо отменить археологию, археологические раскопки?

    И не уж-то Вы думаете, что "язык" остается неизменным на протяжении тысячелетий?

    Такое возможно только в том случае, если общество не развивается, не создает новых технологий, не занимается искусством и наукой и т.д.
    Вряд ли такое возможно на практике, в жизни - такое общество просто вымрет вместе с "языком".
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    Анонимно 06 апр
    Ибн Фалдан дальше своей любимой чайханы никуда не ездил и питался он рассказами купцов которые могли что угодно приврать.Про путешествия отдельных племён можно согласиться.Только вот незадача.Основное направление путешествий было в направлении цивилизации где были ценности.И болгары и венгры ушли к более богатым странам.Поэтому и у славян был основной путь из варяг в греки.А на восток только набеги устраивали.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    А "славянскость" чем по вашему определяется? Отними у славянина язык и кем он будет? Например, "тюркскость" определяется только языком. Что общего у якута и анатолийского турка кроме языка? Ничего. Генетически, укладом, культурой они отличаются. Тюрками их делает только язык.
    Так что давайте, показывайте, где вы нашли надпись "Здесь был именьковский славянин Геннадий"...)))
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Интересно с "чайханой".
    Да ещё в Бухаре.
    Что там делал учёный араб?
    Или Вы вместе с ним сидели и "гоняли чаи"?)))

    Давно уже доказано, что Книга Ибн Фадлана не подделка.

    Да и славяне всегда славились тем, что "путешествовали" не как все "умные" люди с Востока на Запад, а почему-то двигались славяне с Запада на Восток.
    Это хорошо известный научный факт.

    Ну вот почему-то тянуло славян на Восток.
    Видать чувствовали, что там живут их родственные души.
    И тела)))
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Ибн Фадлан был секретарём посольства Багдадского Халифа к правителю Волжской Булгарии. Его книга это официальный отчет о посольстве. Этому документу можно верить. Путь из варяг к персам намного древнее пути из варяг к грекам, который появился только после создания единой Древней Руси.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Как интересно, а главное "инновационно"!
    Значит по Вашему пока человек молчит, то его этническую принадлежность определить нельзя?

    А как же культура?
    Одежда, жилища, предметы быта и искусства и т.д. - они ведь свидетельствуют об этнической принадлежности?
    По этим "материальным" остаткам быта археологи и историки и выдвигают гипотезы об этнической принадлежности живших сотни, а порой и тысячи лет назад людей.

    А Вы всё хотите, чтобы лично для вас 1000 лет назад высекали надписи "Здесь был Вася"?
    И если таковой надписи нет, то эти археологические артефакты ТОЧНО не принадлежат славянам.
    Странная у Вас логика.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Все сплошное враньё! Это все фантазии неких людей которые ,ну допустим в старину как то умели писать,это были буквально Единцы людей - тем паче то что они сочиняли ни кто в те времена не читал и не проверял,потому как ,читать ни кто не умел, да и на какой ляд это им надо было! Первейшее ,что беспокоило людей это как прокормиться (картошки,кукурузы и прочее ни чего тогда не было),как одеться ,обуться,как жилье построить как его обогреть? Какие к черту национальности ? Если автор мало мальски в истории, что то секет , то должен знать в какой период начали идентифицироваться по национальности, это 1800 года, а до этого ни каких национальностей,в нынешним понимании, не существовало, а людей ,как правило идентифицировали по месту обитания! Ну и за славян ,так они всегда принадлежали какому нибудь князю, а позже стали крепостными, может быть исключение Новгород или Хлынов! Вообще если вчитаться во все статьи" рв" и особенно "бо", так очень четко прослеживается тенденция к принижению и очернению исторического прошлого нынешнего татарского народа, что только не напридумывют? Хочу обратиться к авторам коментов ,которые явно изрыгают антитатарские ,ненавистные комментарии, если не нравиться вам все что связанно с татарским,так уезжайте из Татарстана , на Урал и в Сибирь всегда с распростёртыми объятиями возьмут, в этих регионах катострафическая нехватка людских ресурсов! Придет немного время ,лет 15-20 так население РФ на50% будут выходцы из средней Азии и Дальнего востока, от коренных народов РФ останутся только названия! А про историю и все что связано с этим,так у нас даже то что происходило в начале1900ых годах толком не могут разобраться, все ни как не могут понять ,царские останки или нет найденные под Екатеринбургом, а все лезут в какие давние придавниие времена как будто тогда жили и видели все своими глазами! Чушь ,сказки ,придумки и враньё вся ваши типа исторические факты!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Что с Вами, уважаемый.
    Успокойтесь - всё будет хорошо.
    Всё будет, как Вы хотите.

    И лучше не читайте - ничего не читайте.
    Еще Екклизиаст писал в 3-м веке до нашей эры "Много читать - утомительно для тела".

    Да и это пожалуй вранье...
    Вы правы...
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    18:05му! Вот и вы сами,еклизиаст писал в 3 ем веке, неужели сами почитали что он написал? Опять же тоже у кого то услышали или у кого то прочитали? Ведь все ,так называемые исторические факты тоже где то когда то интерпретировали в духе тех эпох , и собственно брать такие действа за истину ,а потом выдавать за суперисторическую парадигму ,это же обалванивание общественного мнения. Вроде бы все ничего особенного в этом и нет , но это лишь одна сторона медали . А ведь основываясь на так называемых ,вообщем то ни кем не доказанных фактах, в итоге формируется ,не поверите- политика, и общественной жизни и международной, и многие ещё чего! Я ведь понимаю ,татары Татарстана это одно, татары Башкирии ,другое, а татары ну допустим тот же Урала- это совсем другое! Раньше ,даже на бытовом , житейском уровне люди далёкие от истории частенько мне ,татарину, задавали постоянно практически одни и те же вопросы: а ,как ,это твои предки из далёкой Монголии умудрились добраться до Башкирии, Урала? И почему я не смуглоголицый ,узкоглазый,косолапый? Почему я не пью кумыс,не ищу для еды конину? И таких вопросов полно! Те люди которые мне их задавали просто искренне недопонимали , да и сейчас , что ,что то не так, не складывается пазл то? Про фамилии ,отчества и другое . Если кто знает ,то отчества и фамилии в жизнь стали входить относительно не так давно по историческим меркам! Да что далеко в века за примерами ходить? Проведу лишь одним из немногих. Моя мать в начале 80 ых начала оформлять пенсию , все было вроде нормально, но когда дело дошло до метрики,по нынешнему свидетельство о рождении, вот тут и всё закрутилось,вся заминка в "ь" знаке в середине имени . Во всех документах есть , а вот в метрике не оказалось. Пришлось по месту рождения делать запросы ,собирать всякие справки, а это за тысячу км от места жительства, сколько раз приходилось сеьздить в башкирию , в итоге ценой невероятных усилий всё сделали ! А проблема то оказалась в том , что в 30 годы людей которые могли мало мальски писать по пальцам можно было сосчитать , да и писарчуки из них такие ,что без слёз на ихние раритетные записи смотреть не возможно, у некоторых в одном слове по 3 ошибки, иногда искажая первоначальный смысл имён, фамилий ,отчеств! А ,вы утверждаете что ,"достоверные исторические факты", в 3 ем веке! Ну и как быть то с настоящей исторической правдой , где правда? Архиолгия это только часть истории, которую тоже надо достоверно доказать!
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    Анонимно 06 апр
    Всё правильно.
    Не было никаких Екклезиастов, да и протонов, с нейтронами и электронами тоже нет.
    Надо доверять только своим органам чувств.
    Вы правы на 100%.
    Правда и здесь не так все ясно и понятно, как кажется на первый взгляд.
    Откуда например появилась пословица "Не верь глазам своим".
    Кому верить-то тогда, если и "своим глазам" верить нельзя?
    Только Вам и можно теперь верить.
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    Анонимно 07 апр
    Ну спасибо! Оценил юмор! История это такая темная, притемная наука ,что можно долго и упрно "гребсти "в одном направлении, а потом выяснится :" ну блин чё же так получилось ,что мимо пролетел?" И по моему ,ещё раз подчеркнуть по моему мнению, история ,это как девица на выданье :какой богатый или бедный посватается ,так дальше и пойдет. Отдаться богатому будет жить хорошо,отдаться бедному ,всю жизнь промаяться ,а жизнь пролетит миомо!
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    Анонимно 07 апр
    Объективно.
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    Анонимно 07 апр
    Путь с Балтики по Волге и Дону вначале был единственный для Руси. И он функционировал, пока не осложнились отношения с хазарами. Тогда был освоен путь по Днепру в Византию, был основан Русью Киев.Но и по Волге Русь продвигалась. Когда хазары совсем перестали пропускать русские суда, Хазарский каганат был разгромлен Русью.
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    07 апр
    Путь с Балтики по Волге и Дону вначале был единственный для Руси. И он функционировал, пока не осложнились отношения с хазарами.
    Бред! Князь русов являлся вассалом хазарскому кагана и какие между ними могли быть отношения, каган приказывал князь исполнял! После природной катастрофы и нанесения поражения арабами , хазары окончательно ослабели, страна пришла в упадок, чем воспользовались и бывшие её вассалы, начали добивать своих бывших господ!
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    Анонимно 09 апр
    Это каким образом русский князь в Новгороде мог быть вассалом хазарского кагана? Хазарам туда было не добраться. И это против своих вассалов греки по просьбе кагана построили Саркел.? Наоборот русские отняли у хазар данников -полян, северян, радимичей. Археологически зафиксировано уменьшение поступления арабского серебра через Хазарию в восточно-славянские земли. Месть хазар за данников. И какие именно русы попали в зависимость от хазар? Явно не основная территория Руси. Присутствие в язяческом чеченском пантеоне Пирьона-Перуна. Это вероятно были какая-то мелкая группа русов, Кембриджский документ как бы спрессовал вместе события отделенные друг от друга годами. Осторожно нужно относиться к его сведениям. Да и потом Хазарский каганат был разгромлен Русью. Причем не столько Святослав, который воевал на Дону и взял Саркел, насколько новгородцы спустившись по Волге уничтожили каганат.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    До 860 года так и было!
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    08:48
    Это каким образом
    945 год Князь Игорь (Ингвард)только что выплатил хазарам очередную дань, но в этот раз размер дани хазары сочли недостаточной. Пришлось Игорю снова идти по людям и заново добывать мед и шкурки для хазарской дани.( Был убит славянами,-древлянами.)
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Какое все это прошлое имеет значение в 21 веке ?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    а какое значение имеет твое ФИО, имя отца, деда, прадеда? какое значение имеет когда и где ты родился?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Только для таракана и материалиста "прошлое" не имеет значения.
    Они живут только настоящим - сплошная физиология.
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Представить , если бы у нацистов Германии до 1933 года не было бы "истории" или Теодор Герцль при отсутствии исторических оснований не стал бы провозвестником создания известного государства, а ведь много чего из ими почерпнутого, если ни всё," сочинения на песке " и сами во многом не те, кем старались слыть! Иллюзии! ?
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  • Анонимно 08 апр
    Радик Вахитов. Автор путает венгров и мадьяр. Мадьяры - это тюрко-угорские племена, зародившиеся на левобережье Средней Волги имевшие общих предков с башкирами и естественно много общего в культуре, языке, верованиях (язычники). Венгры - центрально-европейский этнос, зародившийся от мадьяр и европейских женщин и живший всегда на Дунае. В 1000 г принявший христианство в католической форме. Этноним "венгр" получил от поляков в 1200гг. Эта публикация вносит лишь путаницу в проблему.
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  • Анонимно 12 апр
    Конечно не оправданны. Предки венгров жили где-то рядом с хазарами на юге России, а их некоторые пытаются вывести с территории Башкирии.
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  • Анонимно 13 апр

    Венгерский язык
    Самоназвание
    Magyar nyelv

    Страны
    Венгрия, Румыния, Словакия, Украина, Сербия, Хорватия, Австрия, Словения
    Общее число говорящих
    14 млн

    Уральские языки
    Финно-угорские языки
    Угорские языки
    Письменность
    латиница (венгерский алфавит Распространение венгерского языка в Европе

    Венге́рский язы́к (magyar, magyar nyelv, устаревшее название — мадьярский язык) — язык венгров. Принадлежит к финно-угорской семье языков, внутри которой он вместе с МАНСИЙСКИМ и ХАНТЫЙСКИМ языками составляет УГОРСКУЮ группу.
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  • Анонимно 13 апр
    С V по IX вв. н. э. венгерский язык испытал значительное влияние тюркских наречий. С IX в. н. э. в венгерский язык начинают проникать славянские элементы. После принятия венграми христианства латынь становится официальным языком богослужения, поставляя в венгерский язык латинские и греческие термины. Наконец, последние два столетия в венгерский активно проникают германизмы, галлицизмы и итальянские заимствования. В середине XX века — русизмы, с конца XX века — англицизмы и американизмы.

    Двигаясь через Урал, далее по Русской равнине через Карпаты к территории современной Венгрии, правенгерские племена контактировали с многочисленными славянскими народами и племенными группами, а также с тюрками и иранцами. Это нашло отражение в лексике венгерского языка: в нём сохранилось много иранских и тюркских заимствований. Но, как и в румынском, наиболее многочисленны славянизмы — несколько тысяч. Результатом этих процессов стал современный лексикон венгерского языка, на 21 % состоящий из исконной угро-финской лексики, на 20 % — из слов славянского происхождения, на 11 % — из немецких, на 9 % — из тюркских, на 9 % — латино-греческих. У славян заимствованы слова: medve (медведь), málna (малина), mák (мак). К славянским заимствованиям относится в первую очередь многочисленная лексика государственной и общественной жизни, термины земледелия и животноводства, рыболовства и охоты, названия ремёсел, разнообразная утварь жилища и домашнего хозяйства, предметы одежды, дни недели и т. д. Славянские заимствования, как правило, имеют неогублённую (сильную) «а» (á); в тюркских по происхождению словах «а» огублена (а). К тюркским заимствованиям относятся слова gyümölcsök («фрукты», ср. тюркск. йемиш/yemiş, чув. çимĕç), а также alma (яблоко). Остальные 30 % словаря составляют слова неясного происхождения, которых так же много и в соседнем — румынском языке.
    При этом, однако, нужно учитывать, что частотность исконной МАДЬЯРСКОЙ лексики выше, а потому РАЗГОВОРНАЯ и ПИСЬМЕННАЯ речь состоит из
    УГРО-финских корней на 80—90 % (так же, как в английском — в словаре преобладает романская лексика, а в речи — германская).
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  • Анонимно 13 апр
    Как видим , УГОРСКИЕ слова в Венгерской разговорной и письменной лексике занимают 80-90%.. То есть выходит мадьяры - угры и они сформировались на Урале и юге Западной Сибири то есть там где проходил этногенез всех УГРОВ. И их Родина именно там .
    Когда мадьяр из их земель на части территории Средней Волги вытеснили барсилы -аланы и булгары , они ушли на юг и там они жили не более одного века , когда они из за давления печенегов и хазар ушли в Паннонию
    С ними ушли и 3 хазарских племени , которые не были довольны политикой Хазарского кагана
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