Между турками и башкирами: где прародина венгров?

Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны

Фото: wikipedia.org (Арпад Фести, Л. Меднянский и Е. Барчаи. «Переход князя Арпада через Карпаты»)

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. На этот раз он обращается к башкирско-венгерской проблеме — одному из самых, по его мнению, интересных сюжетов истории Волго-Уральского региона. Украинский историк анализирует большой массив средневековых источников и венгерских и российских научных исследований, посвященных вопросу: можно ли локализовать прародину венгров в Башкирии?

Угры, унгры, унгари



Для начала необходимо выяснить, под какими этнонимами венгры были известны соседям. Лев Мудрый, Константин Багрянородный и Продолжатель Феофана называли венгров турками. Венгры воспринимались византийцами как очередное кочевое племя из глубин степей, они даже не делали попыток как-то их выделить. Лев Мудрый, пересказывая трактат Маврикия, фактически ставил знак равенства между тюркютами Маврикия и венграми современниками. Лев Диакон называл венгров гуннами, а продолжатель Георгия Амартола — унграми, гуннами и турками. Он одним из первых упомянул новый этноним. Унграми венгры названы также в «Житии Василия Нового» и «Чудесах святого Георгия».

Влияние византийской исторической традиции на славян было заметным, поскольку при переводе на славянские языки этноним турки автоматически переводили как угры. С этим и связаны упоминания Нестора о войне Ираклия в союзе с уграми (реально с тюркютами) и о переселении белых угров (на самом деле оногуров Аспаруха). При описании переселения венгров в Паннонию Нестор называл венгров черными уграми. Этноним угры использовался для обозначения венгерского королевства. В «Повестии о латынянах» и «Житии Наума» угров назвали пеонами. Имитируя византийскую историческую традицию, их авторы заменили современный этноним на архаичный этникон давно исчезнувшего народа.

В еврейской книге «Иосиппон» венгры были названы уграми — очевидно, источник информации автора был славянским. Иосиф бен Горион называл венгров унгари, используя этникон, распространенный в Западной Европе для обозначения венгров. В еврейско-хазарской переписке каган Иосиф называл венгров х-г-рим. Названия ungari и hungari использовались во многих хрониках, написанных на латыни. Фактически евреи и хазары использовали для обозначения венгров разные этниконы, заимствованные у посредников в торговле.

Лев Мудрый (мозаичное изображение в соборе св. Софии), пересказывая трактат Маврикия, фактически ставил знак равенства между тюркютами Маврикия и венграми современниками. Фото wikipedia.org



В мусульманском мире долгое время не знали о башкирах

В части арабских и персидских источников венгров называли по наименованию главного племени — ал-маджгарийа (Ибн Русте, автор «Худуд ал-Алам», Гардизи и Тахир ал-Марвази). Путаница с обозначением башкир и венгров была порождена как раз сведениями некоторых арабо-персидских историков и географов. Ал-Гарнати в путевых заметках упоминал о башгирдах в стране ал-Ункарийа. Ибрагим б. Йакуб называл венгров ал-Ункали. Ал-Идриси называл башкир и венгров внешними и внутренними басджиртами. Йакут в своем географическом словаре соединил сведения о башкирах у Ибн Фадлана и сведения о Венгрии. Он сообщал о башгирдах, которые воюют против румийцев, и об их общине в городе Халеб.

Необходимо отметить, что в мусульманском мире о башкирах долгое время ничего не знали. Ибн Фадлан фактически первым упомянул их в своем описании путешествия в Волжскую Булгарию. Башкиры были охарактеризованы как охотники за головами, которых боялись соседи. Указывалось, что они кочевники и язычники.

Ал-Балхи сообщал, что басджиртов (башкир) 2 тысячи и что они хорошо защищены своими лесами. Это сообщение скопировали ал-Истахри и ал-Идриси. Ал-Бируни упоминал, что башкиры живут в лесах и горах. Гардизи сообщал, что Басджирт жил между владениями кимаков и хазар. Он возглавлял войско в 2 тысячи воинов. Хазар направил Басджирта на войну против огузов и саклабов. Ал-Истахри рядом с башкирами упоминал печенегов. Арабский географ указывал, что существует два вида басджиртов. Первый живет рядом с огузами и Волжской Булгарией, другой — рядом с печенегами в Европе и граничит с Румом (Византией). Д. Аникеев придерживается мнения, что живущие рядом с печенегами басджирты — это венгры. У Ибн Хаукаля также есть сведения о басджиртах, которые вместе с баджанаками граничат с Румом. Необходимо отметить, что представители Балхской географической школы (традиция Джахайни) не называли венгров и башкир разными этнонимами.

Баджгурды: башкиры или венгры?

Необходимо также более детально остановиться на сведениях некоторых арабских и персидских историков и географов. Ал-Масуди сообщал о конфедерации четырех племен — баджанак, баджна, баджгурд и нукерде, которые воевали против кимаков, огузов, карлуков. Арабский историк отмечал, что вторая коалиция племен победила и следствием этого стало переселение печенегов в Европу.

В другом сочинении Масуди было описание войны четырех племен против ромеев, которую хронист датировал 932—933 гг. В источнике указано, что племена баджанак, баджна, баджгурд, нукерде напали на город W.l.nd.r. Этот город находился в византийском пограничье. По мнению Д. Аникеева и И. Коноваловой, под наименованием В.л.нд.р. упомянуто поселение Дебелт поблизости от Бургаса. Было указано, что племена тюрков баджанак, баджна, баджгурд и нукерде происходят от одного предка и нападают на страны аж до ал-Андалуса и на Рум. Четыре племени взяли Валандар, победили войско румийцев, а после этой кампании делали набеги на страны сакалиба и Рум, а также доходили до ал-Андалуса, Ифранджи (Европы), Джалалики (Галисии). Масуди указывал, что тогда у румийцев правил Арман (Роман Лакапин). В этих сведениях были скомбинированы данные о печенегах и венграх. Венгры соответственно в своих походах достигали Аквитании, Саксонии, Калабрии, но печенеги на западе не шли далее Венгрии, Болгарии, Византии.

Переход мадьяров через Карпаты. Chronicon Pictum, 1360. Фото wikipedia.org



Среди других племен было названо племя нукарда. С. Толстов сопоставлял его с Янгикентом. К. Маккартни считал, что ал-нукарда — это венгры, Д. Паулер придерживался похожего мнения. П. Голден отождествляет племя нукарда с племенем оногуров, точнее с испорченной формой наименования — onogurda. В. Бейлис и Й. Маркварт предложили вместо нукарда читать этноним как ункарда. И. Коновалова считает, что нукарда — это новгородцы. Д. Аникеев же полагает, что это венгры, а баджгурды — это башкиры. Н. Каплун сделала предположение, что баджгурды — это башкиры, а нукарда — это кангары. Украинская исследовательница поддержала мнение О. Прицака о том, что причиной войны между племенами двух коалиций была борьба за контроль над торговыми путями. Контроль печенегов над частью Великого шелкового пути противоречил интересам хазар, которые организовали антипеченежскую коалицию племен. Часть печенегов отступила на караванный путь между Волжской Булгарией и Хорезмом, который и описал Ибн Фадлан. Т. Левицкий и И. Коновалова оправдано считали, что баджгурды — это венгры. Мы предполагаем, что баджна и баджанак — это печенеги, а баджгурды — это венгры. Д. Аникеев считает, что печенеги воевали против Византии в 935 г. И. Коновалова датировала конфликт с Византией 934 годом, то есть временем набега венгров на владения ромеев. П. Голден считает, что альянсу из кимаков, хазар и карлуков противостояли оногуры, венгры и печенеги. Сообщение арабского хрониста о войнах двух коалиций племен не относилось к четко определенному времени, а отобразило ситуацию прибытия новых этнических групп в Восточную и Центральную Европу. Кимаки, карлуки и огузы вытеснили печенегов из центральноазиатских степей.

«Свой язык сопоставляли с языком франков»

Традиция называть венгров башгирдами присутствует и в персидских хрониках. Необходимо указать, что для обозначения венгров использовался еще и этноним керел, который был заимствован Джувейни и Рашид ад-Дином из «Сокровенного сказания монголов», где, кроме этого этнонима, упоминались еще этнонимы баджигит и мачжарат. Сведения Рашид ад-Дина о том, что Шибан принимал участие в походе на Волжскую Булгарию и Башкирию, необходимо воспринимать более чем критично. Персидский хронист указывал, что булары и башгирды являются христианами и граничат с франками. Описание битвы буларов было заимствовано из хроники Джувейни. Неудачная вставка Рашид ад-Дином описания битвы перед походом на Русь обусловила путаницу при описании событий «Великого Западного похода». Место келаров Джувейни в «Сборнике летописей» заняли булары. Рассказ о битве монголов с келарами и башгирдами далее скопировали Вассаф и Шереф ад-Дин Йазди. Битва с келарами и башгирдами — это битва с венгерским королем Белой IV и принцем Коломаном. Рашид ад-Дин считал буларов отдельным народом. Он сообщал, что булары и башгирды до его времени не совсем покорены монголами, что, понятное дело, не имело отношения к Волжской Булгарии и Башкирии. Что касается соседства с франками, то Венгрия и Польша как раз и были соседями Священной Римской империи.

Йакут сообщал, что башгирды придерживались ханафитского мазхаба ислама. Среди населения Халеба была община ал-Баджгардийа. Их Йакут охарактеризовал как светловолосых людей. Они считали своей родиной страну ал-Хункар и были подданными ее правителя, а свой язык сопоставляли с языком франков. Ал-Гарнати называл венгерского короля правителем башгирдов и упоминал, что в его войске служили мусульмане, которые воевали против румийцев (византийцев). Загадочные венгерские мусульмане не были светловолосыми, поскольку были булгарами и хорезмийцами.

Битва с келарами и башгирдами — это битва с венгерским королем Белой IV и принцем Коломаном. Chronicon Pictum. Фото wikipedia.org



Названия племен как главное доказательство

Обычно свидетельством связей венгров с башкирами считают венгерскую этнонимию. Константин Багрянородный указывал, что у венгров семь племен — неки, мегери, куртугермат, тариана, генах, кари, каси. Эти племена на венгерском языке назывались ньек, медьер, курт и дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. А. Новосельцев и Г. Литаврин считали, что этноним дьярмат можно сопоставить с башкирским юрматы, а также отмечали, что только два этнонима — медьер и ньек – являются финно-угорскими, а все остальные тюркские. Того же мнения придерживался и В. Шушарин. В. Спиней считает, что к тюркским относились все этнонимы, кроме медьер. Два этнонима енё и дьярмат имеют параллели в башкирской этнонимии.

Д. Немет считает, что ньек можно сопоставить с башкирским племенем нагман, кесе — с кесе-табын, енё — с еней. Гипотеза венгерского исследователя получила широкую поддержку в башкирской и российской историографиях. Р. Кузеев и Т. Гарипов некритически восприняли статью Д. Немета. Кроме того, этот венгерский ученый отождествлял дьюла и юламан, хотя племени с таким названием у венгров не было. П. Голден считал, что тюркскими были племена курт-дьярмат, тарьян, енё, кер, кеси. Среди кланов венгров был zuard, который П. Голден сопоставлял с саварт-асфалами. Еще Д. Паулер отождествлял дьярмат и юрматы, енё и еней. Но только первая пара этнонимов считалось допустимой Л. Лигетти.

Построения Д. Немета в свое время были раскритикованы И. Мандоки-Конгуром. Также исследователь отмечал, что нельзя сопоставлять этнонимы енё и еней, как нельзя принять и другие отождествления, кроме куртдьярмат и юрматы. Скептически на башкиро-венгерских отождествления смотрел и З. Гомбоц. И. Зимони отмечал, что даже отождествление дьярмат и юрматы вызывает ряд затруднений. Многие тюркские заимствования в венгерском языке являются булгаризмами. В. Шушарин считал, что наименование тарьян среди венгерских племен происходило от тюрков, племя енё соответствовало башкирскому еней, дьярмат — башкирскому юрматы, кюрт также тюркское наименование. Венгерскими племенами российский ученный считал медьер и ньек. При освещении контрверсивных вопросов он отмечал, что И. Мандоки-Конгур критиковал сопоставление ньек с нагман и кеси с кеси табын. Название же племени кер имело как тюркскую, так и венгерскую этимологии, при этом он считал более убедительной вторую. Название одного из венгерских племен (медьер) стало самоназванием целого народа. А. Рона-Таш отмечал, что отождествление дьярмат и юрматы сложное с точки зрения лингвистики. Отождествление ене и еней не вызывало у исследователя вопросов, как и возможность перехода медьер в мишер. Ученый также выдвинул предположение о происхождении этникона угры (славянский этникон для обозначения венгров) от оногуров и югры. Но отождествление ньек и нагман историк считает неверным, как и отождествление кесе и кеси.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук